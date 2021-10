Entrepreneuriat étudiant : la 2e édition de Créativ' ouvre ses portes début octobre

Créativ' est née en 2020, sous l'impulsion du ministère de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, afin de permettre aux jeunes de se rencontrer, de s'informer et d'échanger sur l'entrepreneuriat. Une semaine dédiée à l'entrepreneuriat étudiant pour montrer la conciliation existante entre études et entrepreneuriat et, pourquoi pas, déclencher le passage à l'action qui poussera un jeune à développer son projet. Une première édition qui a eu un franc succès puisqu'en 2020, la Semaine Creativ' a organisé 190 événements répartis sur tout le territoire français, avec plus de 5 600 participants.

Cette année, du 1er au 8 octobre 2021 et sur tout le territoire français, les étudiants sont invités à découvrir les ressources de l'entrepreneuriat grâce à une programmation riche d'évènements : concours, séminaires, sessions de rencontres ou encore ateliers de découverte à l'univers entrepreneurial. Tout étudiant, souhaitant s'initier à l'entrepreneuriat, pourra participer aux différents évènements organisés près de chez lui.

Par ailleurs, pour cette deuxième édition, la Semaine de l'Esprit d'Entreprendre, coordonnée par le réseau Pépite, a à cœur de montrer qu'un étudiant peut se lancer dans le développement de son projet nonobstant la Covid-19.

Enfin, cette année, Creativ' souhaite promouvoir l'entrepreneuriat sous toutes ses formes et mise ainsi sur la rencontre entre l'Art et l'Entrepreneuriat. Dans cette optique, les étudiants pourront découvrir le témoignage d'intervenants, du secteur culturel, au travers d'interviews diffusées sur la plateforme creativ-entreprendre.org.