Entrepreneuriat au féminin : découvrez les grandes gagnantes du concours

Pour cette 2ème édition, plus de 400 candidatures ont été étudiées par le Jury, composé de partenaires institutionnels, bancaires et de professionnels de l’accompagnement à la création d’entreprise en Île-de-France.

« L’édition 2012 du concours vise à nouveau à valoriser des chefs d’entreprises et à passer un message fort à toutes celles qui s’interrogent : oser créer, c’est possible en Île-de-France. Créer accompagnée, c’est encore plus de chances de réussite ! L’implication renforcée de l’ensemble des partenaires constatée cette année autour de cette initiative, nous permettra de faire avancer concrètement l’égalité réelle des femmes et des hommes dans le domaine de la création d’entreprise. De belles perspectives sont à venir ! » a indiqué Patrice Simounet, Président du réseau Île-de-France Active, organisateur du concours.

Le concours "Créatrices d’Avenir" souligne l’engagement d’Île-de-France Active et de ses partenaires auprès des femmes en répondant à trois objectifs majeurs : valoriser et encourager la création et la reprise d'entreprise ; promouvoir le Fonds de Garantie à l'Initiative des Femmes et mettre en avant l'importance de l'accompagnement et de la bancarisation pour un parcours d'entrepreneur réussi.

Parce que les femmes entrepreneurs se réalisent dans des secteurs parfois très différents, France Active a décidé de les récompenser à travers 6 catégories de prix. Cette année, la marraine choisie est Hapsatou SY, une femme entrepreneur de talent, qui dirige le groupe Ethnicia. Lors de son discours, Hapsatou Sy n’a pas manqué de féliciter toutes les candidates, en insistant sur le fait qu’être entrepreneur, « c’est avant tout une indépendance d’esprit, une détermination sans pareil mais surtout une grande joie de pouvoir créer et de voir développer son projet ».

Après le succès généré par la première édition de ce concours, « Créatrices d’Avenir 2012 » est une nouvelle fois l’occasion de faire progresser l’égalité des chances dans le domaine de la création d’entreprise.

Île-de-France Active est le représentant de France Active en Île-de-France. Pionnier de l'économie sociale et solidaire, ce réseau associatif agit depuis 1988 pour mettre la finance au service des personnes, de l'emploi et des territoires.

En 2011, France Active a permis la création ou la consolidation de plus de 25 000 emplois, en s'engageant aux côtés de près de 6 200 porteurs de projet, et pour lesquels elle a mobilisé plus de 200 millions d'euros.

Voici les 7 gagnantes du concours :

Prix FGIF : Virigine DULUCQ (75)

Prix Spécial du Jury : Prune NERCY (93)

Prix de l'innovation : Leila RIVE (75)

Prix des services et commerces de proximité : Francine ROUDON (92)

Prix Entreprendre dans nos quartiers : Valérie MALHOUITRE (93)

Prix Coup de cœur : Doris SEJOURNE (93)

Prix des Métiers non traditionnellement féminins : Nathalie LAFOUX (93)

©Fédérico Gianotti