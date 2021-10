L'ouvrage est destiné à accompagner les cours et les programmes d'enseignement de l'entrepreneuriat, mais également la formation et l'apprentissage des personnes qui envisagent d'entreprendre. Ce manuel aborde les concepts clés de l'entrepreneuriat.

Il apporte des éléments théoriques, méthodologiques et pratiques, sous la forme d'illustrations et de mini cas indispensables à la compréhension des enjeux et à la concrétisation de tout projet entrepreneurial.