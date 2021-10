Entrepreneur #LEADER : la Région booste l'entrepreneuriat

A quelques semaines du Salon des entrepreneurs (qui se tiendra les 7 et 8 février au Palais des Congrès), ce dispositif mené en collaboration lance une dynamique positive arrivée à point nommé.

Suite à une longue concertation avec les acteurs de l'accompagnement d'entreprises en Île-de-France, la Région a retenu trois consortiums qui déclineront la politique régionale commune intitulée « entrepreneur #LEADER » sur tous les territoires franciliens, y compris en banlieue et dans les espaces ruraux.

Pour Alexandra Dublanche, vice-présidente chargée du développement économique, de l'agriculture et de la ruralité à la Région Ile-de-France, le but de cette nouvelle mesure est avant tout « d'accompagner les créateurs plus efficacement dans la durée » et de toucher l'ensemble du territoire en « comblant les trous dans la raquette, notamment en grande couronne ».



« La région Île-de-France doit être pro-business », expliquait Valérie Pécresse lors de l'ouverture du Salon des entrepreneurs 2017.

Un travail de terrain

Le réseau régional d'appui aux entrepreneurs BGE assurera le suivi sur la phase initiale qui précède la création d'entreprise ; InitiActive Île-de-France se chargera de la phase de financement et la Chambre de commerce et d'industrie Paris Île-de-France sera sur la phase d'accompagnement, et ce jusqu'à trois ans après la création.

« L'important est d'offrir la même qualité de services dans l'ensemble des 24 bassins d'emploi », souligne Danielle Desguées, déléguée générale de BGE PaRIF. Avec ce dispositif « tout Francilien qui a un projet peut accéder à un diagnostic ce qui est une révolution », ajoute-elle.

Ce travail de terrain mené en commun sera facilité par l'utilisation de nouveaux outils : d'abord une nouvelle plateforme de reporting en ligne, mais aussi l'accès à des couveuses lab, coachs, réseaux, hotline, formations...

« L'Île-de-France est l'une des régions les plus dynamiques d'Europe et représente 27 % des créations d'entreprises en France. Toutefois, le taux de pérennité des projets est insuffisant, notamment dans les quartiers. Aujourd'hui, ce taux à 5 ans est de 49,3 % contre 52,9 % à l'échelle nationale. L'accompagnement des entrepreneurs est primordial pour améliorer ce chiffre », explique Alexandra Dublanche.

Par ailleurs, seulement 5 % des entreprises franciliennes créées comptent un salarié en plus du dirigeant. Il y a donc « une grande marge de manœuvre » pour améliorer la croissance économique de la région selon l'édile.

Un travail collaboratif

L'Ile-de-France s'est dotée d'une stratégie visant à développer l'esprit d'entreprendre et d'innover et à agir collectivement au service des entreprises, de l'emploi et des territoires en coordonnant davantage les acteurs et la gouvernance de l'action économique.

Elle s'est ainsi fixé des objectifs chiffrés. Il s'agit d'arriver à un taux de pérennité des entreprises de 60 % à 5 ans, et de 25 % des créateurs et repreneurs franciliens accompagnés, soit 15 000 par an contre 12 % aujourd'hui, soit 9 600 par an.

Un projet ambitieux, notamment sur public ciblé avec l'ambition d'accompagner 50 % de femmes créatrices d'entreprises contre moins de 40 % aujourd'hui, 15% de créateurs-repreneurs issus des territoires fragiles (quartiers politiques de la ville) contre 10 % aujourd'hui, et 60 % de l'offre d'accompagnement ciblée sur les demandeurs d'emploi.

Toutefois, l'objectif n'est pas irréaliste aux vues des actions déjà réalisées par les différents partenaires. Une fois mis en commun, leur travail d'accompagnement a de grande chance de doubler d'efficacité.

BGE PaRIF affiche ainsi de bons résultats avec 6 500 entrepreneurs coachés, 1500 entreprises créées par an à 80 % pérennes à 3 ans (selon l'INSEE).

Avec près de 6 000 entrepreneurs accompagnés chaque année, 3 500 financés, 11 200 emplois créés et un taux de pérennité des entreprises à 3 ans à hauteur de 90 %, le réseau InitiActive est aussi très efficace.

Acteur majeur de l'économie régionale qui accompagne 100 000 porteurs de projets et 200 000 entreprises chaque année, la CCI Paris Ile-de-France a aussi une belle expertise à partager. A travers ce dispositif Bruno Didier, vice-président de la CCI Paris Ile-de-France, ambitionne d'accompagner 4 500 entreprises d'ici fin 2019 et d'arriver à un taux de 1,7 emploi par entreprise pilotée, « un véritable challenge ».

En plus du collectif, il faut aussi du pragmatisme. « Couvrant l'ensemble du territoire, on voit apparaître les innovations et les changements », explique Michel Lefèvre, président d'InitiActive Île-de-France, soucieux que la réalité du terrain soit toujours présente à l'esprit des Pouvoirs publics.