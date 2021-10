Entrepreneur : inné ou acquis ?

Et pourtant, malgré leur influence positive sur la croissance et la prospérité mondiales, ils demeurent souvent mal compris du monde des affaires. Les recherches menées sur le sujet depuis plusieurs décennies n’ont pas permis d’établir une définition universelle de l’entrepreneuriat ni même de parvenir à un accord sur les traits de caractère et les comportements qui définissent les entrepreneurs.

Ernst & Young, fondateur du programme mondial du « Prix de l’Entrepreneur de l’Année », l’un des plus prestigieux prix décernés aux entrepreneurs dans le monde, a fait le pari de rencontrer et de travailler avec ceux qui comptent parmi les plus créatifs et les plus ambitieux de la planète. Cette relation de longue date et une enquête, effectuée auprès de 685 d’entre eux, a permis de dresser un constat sur ces individus et fait ressortir un certain nombre de leurs comportements et caractéristiques.

A la question, naît-on entrepreneur ? La réponse est, non. On le devient. Avec au centre du modèle de l’ADN de celui-ci, un puissant libre arbitre décisionnel, c’est-à-dire la conviction que les événements dépendent directement de ses propres actions et comportements. Le profil de l’entrepreneur est complété par un état d’esprit qui perçoit des opportunités là où d’autres ne voient que des bouleversements, ainsi qu’une propension à accepter aussi bien les risques calculés que les échecs.

De quel côté vous situez-vous ?