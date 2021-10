Entreprendre en pleine pandémie : l'Adie propose une solution gratuite pour se lancer

Pour que l'entrepreneuriat soit accessible à tous, l'Adie a décidé de mettre à disposition de tous un outil en ligne simple, ludique et gratuit pour monter son business plan.



Si l'idée d'un outil d'accompagnement en ligne est née avant la pandémie, pour accompagner les créateurs d'entreprise désireux de préparer leur projet de façon autonome, la plateforme d'accompagnement « Je construis mon projet » est plus que jamais pertinente dans un contexte où l'Adie, du fait des contraintes sanitaires, ne peut plus délivrer son accompagnement présentiel habituel.

Développée avec un soutien significatif de la Fédération Nationale des Banques Populaires et la contribution d'Axa, la Fondation Orange et la Fondation FDJ, « Je construis mon projet » répond aux besoins des entrepreneurs qui se lancent aujourd'hui.

« Malgré la crise, on constate depuis l'été 2020 qu'il y a de la confiance, de l'énergie, de l'optimisme et une réelle envie d'entreprendre. Il faut accompagner cette dynamique pour bien préparer non seulement son démarrage mais aussi les stratégies d'adaptation de son business. Face au contexte, l'Adie aussi fait évoluer son approche », commente Bruno Gautier, directeur du développement de l'Adie.

Construire un business plan en ligne en quelques clics

Le nouvel espace gratuit de coaching en ligne de l'Adie « Je construis mon projet » aide pas à pas les futurs entrepreneurs à bâtir leur business plan. Simple et intuitive, la plateforme ne nécessite aucune connaissance financière ou informatique et peut être utilisée depuis un ordinateur, une tablette ou un smartphone.



« Avec cette plateforme, chacun peut construire son projet à distance, en autonomie et à son rythme, en sélectionnant les rubriques qui l'intéressent et dans l'ordre qui lui convient le mieux. Pour les plus avancés, l'outil permet aussi de finaliser en quelques heures un business plan complet adapté au régime de la microentreprise », explique Bruno Gautier.

Inspiré de l'offre de formation certifiante « Je deviens entrepreneur » délivrée par les conseillers et bénévoles de l'Adie en présentiel, ce parcours digital permet non seulement de bâtir un business plan complet mais aussi, à travers des fiches pratiques, des tests ludiques et des vidéos didactiques, d'acquérir et de consolider les notions de base de la création d'entreprise.



Totalement gratuite, cette plateforme s'adresse à tous les créateurs d'entreprise, qu'ils en soient au début ou à la fin de leur processus de création.

« Arrivée en France il y a huit ans, je ne trouvais pas toujours les produits qui me manquaient de mon pays d'origine, l'Argentine. J'ai donc eu l'idée de lancer un site de commerce en ligne pour pallier cette difficulté d'approvisionnement. Orientée vers l'Adie, j'ai testé la plateforme ‘Je construis mon projet' en amont d'un rendez-vous avec ma future conseillère. Ça m'a été très utile pour bien voir les points forts et les points faibles de mon projet et identifier ce qui manquait. Cela m'a donné confiance en moi et permis de tester mon profil d'entrepreneure. J'y ai entré des données clés avant ma demande de crédit. Il m'a été accordé et ma boutique est en ligne depuis le 10 octobre ! », témoigne Julieta, créatrice de l'épicerie argentine en ligne La Llama.