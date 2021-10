Entreprendre à l'école sans réseau ni expérience

L'association Incubateurs de l’enseignement supérieur, créée en 2010, regroupe une trentaine d’incubateurs d’écoles d’ingénieur, de management et d’universités. Sa vocation est de mutualiser les outils d’accompagnement, de professionnaliser le métier de responsable d’incubateur et de promouvoir l’entrepreneuriat étudiant comme une voie d’insertion professionnelle à part entière. Son ambition est de faciliter le parcours de tous les étudiants qui veulent entreprendre, les aider à exprimer leur talent, se construire professionnellement et grâce à la démarche entrepreneuriale à être acteurs. L’événement du 9 juillet est destiné aux étudiants et aux étudiants entrepreneurs, accompagnés par un incubateur dans votre école pour promouvoir l’entreprise, concourir pour les Trophées IES 2014, rencontrer des professionnels influents et récolter un maximum de conseils pour les porteurs de projet…



Programme de la demi-journée :

13h30 : Accueil à l'intérieur du Medef Paris

14h – 17h : "Incubateur géant" où ont lieu ateliers et espace networking

- Promouvoir votre activité grâce à la présence des médias partenaires et blogueurs ;

- Réseauter, échanger, partager, sympathiser ;

- Décompresser tout en démarchant des clients potentiels ;

- Des échanges face-à-face privatifs avec des investisseurs ;

17h – 18h15 : Table ronde avec des investisseurs, entrepreneurs…

« Comment entreprendre sans réseau ni expérience pendant ses études, et avec quelles conséquences ? » En présence de Thibault Lanxade, Christian Kamayou, Eric Berthod, Philippe Hayat, Jacques Arlotto, Matthias Monribot...

18h15 – 19h : Trophée des meilleurs entrepreneurs des incubateurs IES!

19h : Cocktail

Tout au long de cet après-midi, IES offre la possibilité de réseauter…