Entrée en vigueur de la réforme des aides au logement

Désormais, ce sont les revenus des 12 derniers mois qui permettent de calculer l'aide au logement, et non plus ceux d'il y a 2 ans. Et pour mieux s'adapter à chaque situation, les droits seront actualisés tous les 3 mois, explique la Caisse d'allocations familiales (CAF).

Ainsi, en pratique les aides au logement de janvier, février et mars 2021 seront calculées sur les revenus de décembre 2019 à novembre 2020, et celles d'avril, mai et juin 2021 sur les revenus de mars 2020 à février 2021.

En revanche, le mode de calcul, la nature des ressources et les barèmes pris en compte restent les mêmes. En outre, l'évolution des aides personnelles au logement ne concerne pas les bénéficiaires de l'Apl accession.