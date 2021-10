Entrée en bourse : Mayer Brown conseil d’Antin Infrastructure Partners

Mayer Brown conseille le fonds d’investissement Antin Infrastructure Partners dans le cadre de la structuration de son introduction en bourse sur le marché réglementé d’Euronext Paris (compartiment A). Le prix définitif a été fixé à 24 euros par action, ce qui porte la capitalisation boursière du groupe à environ 4,1 milliards d’euros.

Le montant des fonds levés par l’émission d’actions nouvelles s’élève à environ 350 millions d’euros sur la taille initiale de l’offre. À ce montant s’ajoute la cession de 200 millions d’euros par les cofondateurs. Le montant total de l'opération s'élève ainsi à environ 550 millions d'euros, et il pourra être porté à environ 632,5 millions d'euros en cas d'exercice intégral de l'option de surallocation.

Il s’agit de la plus importante IPO en 2021 sur Euronext à Paris.

Créé en 2007, Antin Infrastructure Partners est une société de capital-investissement spécialisée dans les infrastructures avec 19,9 milliards d’actifs sous gestion et qui emploie 140 professionnels. La société a réalisé des investissements dans des entreprises d’infrastructures dans les secteurs du transport, de l’énergie, de l’environnement, des télécoms, et de l’infrastructure sociale en Europe et en Amérique du Nord.

L’opération vise à accélérer la stratégie de croissance d’Antin dans une classe d’actifs en pleine expansion, à développer ses stratégies actuelles et futures, à renforcer la marque d’Antin, à obtenir une plus grande flexibilité stratégique et à permettre à Antin de continuer d’investir en carried interest et en co-investissement dans ses futures séries de fonds.

Mayer Brown a conseillé Antin Infrastructure Partners sur la structuration de l’opération avec une équipe composée de Laurent Borey, Christopher Lalloz (Associés) et Louis Nayberg (Collaborateur) et sur l’offre aux salariés avec une équipe composée de Sébastien Delaunay (associé) et Oriane Fabre (collaboratrice).