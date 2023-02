Enterprise Holdings poursuit son développement en France

A l’occasion d’une rencontre récente à Paris entre Olivier Becht, ministre délégué auprès de la ministre de l'Europe et des Affaires étrangères chargé du Commerce extérieur, de l'Attractivité et des Français de l'étranger, et Chrissy Taylor, Présidente directrice générale d'Enterprise Holdings, cette dernière a annoncé son plan de développement pour l’année 2023. Le premier groupe de location de véhicule dans le monde et fournisseur de services de mobilité globale a ainsi révélé ses trois mots d’ordre à suivre : développement, investissement et innovation, le tout sous le signe du dynamisme.

« Même si la crise actuelle met à l’épreuve notre secteur, nous nous inscrivons toujours dans une stratégie de développement forte, en proposant de nouveaux services innovants. Dans cette perspective, nous renforçons notre maillage territorial et développons notre offre, en proposant de nouveaux services tels que Car Share, et en capitalisant sur un recrutement actif et pérenne », a déclaré Guirec Grand-Clément, directeur général Enterprise France.

13 nouvelles agences, et 640 nouvelles embauches

Pour montrer sa volonté de relever les défis de la mobilité partagée, durable et innovante, Enterprise Holdings ouvrira 13 nouvelles agences en 2023 : une dans les Hauts-de-France, deux dans la région Île-de-France, quatre en Auvergne-Rhône-Alpes, deux en Occitanie, une en Normandie, une en Nouvelle-Aquitaine, et deux en Provence-Alpes-Côte-d’Azur. En adéquation avec ce développement territorial et afin de maintenir son dynamisme, l’entreprise prévoit d’effectuer au cours de l’année 640 nouvelles embauches.