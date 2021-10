Ententes et manquement d'initié : deux nouvelles matières scrutées par la justice prédictive

Grâce ces modules d'IA inédits, les avocats spécialistes de ces domaines du droit des affaires pourront évaluer encore plus finement la probabilité d'entrée en voie de condamnation d'un dossier caractérisé par une cinquantaine de critères, ainsi que l'éventail des montants en jeu.

En vue d'apporter des services à forte valeur ajoutée à leurs clients, Matthieu Brochier et Didier Théophile, avocats associés du cabinet Darrois Villey Maillot Brochier, se sont rapprochés de Case Law Analytics afin de concevoir pour le premier, un outil de calcul du risque dans le domaine du manquement d'initié et pour le second dans celui des ententes.

« Case Law Analytics a été créée par un ancien magistrat, ce qui me semble déterminant quand on propose un outil de simulation de décision, et par un mathématicien, c'était une alliance séduisante pour une solution d'intelligence artificielle », explique Matthieu Brochier.