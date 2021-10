EnR'CHOIX, le bon choix thermique pour les territoires

Lors du salon Ecobat, le rendez-vous du bâtiment et de la ville durable, la Direction régionale Ile-de-France de l’ADEME dévoile EnR’CHOIX©, un véritable outil d’aide à la décision destiné à l’ensemble des acteurs du bâtiment. Via ce parcours unique, les collectivités territoriales, les gestionnaires de patrimoines, les syndicats de copropriétés, ou encore les aménageurs d’Ile-de-France, peuvent facilement trouver les informations qui leur sont nécessaires pour mener à bien leurs projets dans le domaine de la thermique en tenant compte des potentiels de leur territoire et des priorités définies dans le Schéma Régional Climat Air Energie de la région Ile-de- France.

Un fort potentiel régional

En Ile-de-France, le chauffage, le refroidissement et l’eau chaude sanitaire des bâtiments représentent aujourd’hui près de 45 % des consommations d’énergie finale. En outre, la production d’énergie renouvelable et de récupération représente 5 à 6 % de la consommation francilienne. D’autre part, différentes études menées sur la biomasse énergie, la géothermie, le solaire thermique, la méthanisation, la chaleur de récupération… ont montré que de forts potentiels régionaux existent. La Direction régionale Ile-de-France met ainsi pour la première fois à disposition des collectivités, des aménageurs et gestionnaires de patrimoines, un "parcours" leur permettant de trouver des solutions de production d’énergie adéquates, avec l’objectif de les aider à mettre en place des stratégies énergétiques adaptées pour réussir pleinement leur transition énergétique. EnR’CHOIX contribue à accompagner et guider les acteurs du secteur vers la sobriété et l’efficacité énergétique, la mutualisation des besoins, la priorisation des énergies renouvelables pour le chauffage, le refroidissement et l’eau chaude sanitaire des bâtiments.

Un outil pratique et simple d’utilisation

Le parcours EnR’CHOIX propose une navigation intuitive à travers trois principales rubriques facilement identifiables, un centre de ressources pour télécharger les éléments nécessaires à la bonne conduite du projet et la possibilité d’une prise de contact directe avec la Direction régionale Ile-de-France de l’ADEME, pour aller plus loin.