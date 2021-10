Enquête ECF : les professionnels du chiffre

À travers l'étude menée par ECF, les professionnels interrogés sont près de 65 % à constater une baisse de la rentabilité de la mission traditionnelle comptable.

Une tendance qui risque de se poursuivre dans les mois à venir pour presque autant de professionnels interrogés (63%), « avec l'appréhension du pas.sage de la loi Pacte et de la mise en application du relèvement des seuils d'audit des comptes des PME ».

Le modèle économique en question

Au nombre des résultats de l'enquête, 40,4 % des profes.sionnels sondés estiment ainsi que la mission récur.rente va être en diminution au cours des prochains mois alors que, jusqu'à présent, le modèle économique classique des cabinets d'audit et d'expertise-comptable reposait en majeure partie sur cette dernière.

Si plus de 90 % des professionnels restent favorables à un véritable audit adapté à la taille de l'entreprise, ils sont 85,3% à souhaiter que la mission d'audit légal permette d'émettre des recommandations à l'entreprise auditée, signe que la profession est tout à fait consciente de la nécessité de redéfinir les contours de son champ d'intervention pour répondre aux besoins des PME.

La spécialisation sectorielle des cabinets apparaît comme l'une des solutions pour permettre à ces derniers une meilleure maîtrise des enjeux de leurs clients. Pourtant, 75 % des professionnels n'est pas favorable à sa réglementation.

CHIFFRES CLÉS DE L'ÉTUDE

Pour 64% des professionnels, la rentabilité de la mission comptable traditionnelle serait en baisse.

72% des sondés plébiscitent les synergies avec d'autres cabinets pour monter en puissance sur l'intelligence artificielle, le Big data…

71% des cabinets rencontrent actuellement des difficultés à recruter.

62,2% des professionnels restent confiants en l'avenir de la profession du chiffre et son développement.

La pertinence technologique

Afin de relever ces futurs challenges, commissaires aux comptes et experts-comptables placent en haut de leur feuille de route la nécessité d'acquérir une pertinence technologique, ainsi que la formation, clé de voûte pour la sauvegarde de l'attractivité de la profession.

Selon l'enquête, 72 % des sondés plébiscitent les rapprochements stratégiques avec d'autres acteurs du conseil, notamment ceux spécialisés dans l'intégration des nouvelles technologies.

L'objectif est de tirer le meilleur de l'intelligence artificielle, du Big data et des approches prédictives pour fournir des solutions plus précises aux entreprises et être dans l'anticipation de leurs besoins.

"Nous rassembler, partager nos expériences, confronter nos points de vue et mettre en commun nos moyens. Seul on va plus vite... ensemble on va plus loin."

Jean-Luc Flabeau

Enfin, interrogée sur la pertinence de son diplôme, la profession estime, à 63 %, que la formation continue est la plus adaptée pour répondre aux besoins des candidats tandis qu'elle reste plus mitigée sur l'initiale (50,1%).

Par ailleurs, l'enquête relève que 71 % des répondants rencontrent actuellement des difficultés à recruter, soulignant l'urgence pour les profession.nels du chiffre de se concerter pour un diplôme mieux maîtrisé, afin d'en assurer l'adaptation rapide et permanente aux besoins du marché.

Et l'étude d'ECF de conclure, « Bien que consciente des importants chantiers à mener pour faire bouger les lignes de la profession, commissaires aux comptes et experts-comptables restent tout de même optimistes, ils sont d'ailleurs plus de 60 % à déclarer avoir confiance en l'avenir. »

À PROPOS D'ECF

Fondé en 1974, ECF (Experts-comptables et com.missaires aux comptes de France) est une fédération nationale regroupant 22 syndicats régionaux d'experts-comptables et de commissaires aux comptes, inscrits au tableau de l'Ordre des experts-comptables et/ou de la Compagnie des commissaires aux comptes. Rassemblant plus de 1 500 adhérents employant près 25 000 salariés, le syndicat ECF est majoritaire dans les Conseils régionaux de l'Ordre des experts-comptables (CROEC) de Paris, Marseille-PACA, Rhône-Alpes, Lille-Nord-Pas-de-Calais, Picardie, Corse et Guadeloupe mais également dans les Compagnies régionales des commissaires aux comptes (CRCC) de Paris, Lyon, Marseille, Douai, Chambéry et Basse-Terre.