Enquête d'insertion des ingénieurs Arts et Métiers

L’enquête de la CGE révèle que 63 % des diplômés ont été recrutés dans les deux mois de l’obtention du diplôme. Coté rémunération, le salaire moyen brut s’est établi à 41 760 € par an. Deux évolutions notables sont enregistrées cette année : beaucoup plus de diplômés ont choisi de travailler dans une PME/TPE (de 17 % à 21 %) et beaucoup plus de diplômés ont commencé leur carrière dans des fonctions de recherche et développement (de 12 % à 21 %).



Pour Jacques Paccard, qui préside la Société des Ingénieurs Arts et Métiers : « Alors que toutes les entreprises cherchent à produire de l’innovation pour pouvoir créer de la valeur, nos jeunes diplômés débutent de plus en plus souvent leur carrière dans des fonctions de Recherche & Développement. Dans des fonctions de ce type, les ingénieurs contribuent directement aux innovations technologiques et industrielles. Je note aussi que les PME/TPE choisissent de plus en plus de jeunes diplômés d’Arts et Métiers pour les accompagner dans leur démarche d’innovation. Nos jeunes ingénieurs sont fiers de contribuer ainsi au redressement industriel du pays ».