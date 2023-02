ENM : les auditeurs de justice de la promotion 2023 ont prêté serment

Cette cérémonie de prestation de serment a réuni, autour des auditeurs de justice de la promotion 2023 de l’ENM, le ministre de la Justice Éric Dupond-Moretti ainsi que Christophe Soulard, premier président de la Cour de cassation, de François Molins, procureur général près ladite Cour, de Paul Huber, directeur des services judiciaires, et de Nathalie Roret, directrice de l’ENM.

Un moment solennel en présence du garde des Sceaux

Chaque année, cette cérémonie solennelle est un moment très symbolique pour les auditeurs de justice puisqu’elle marque leur entrée officielle dans l’institution judiciaire.

Lors de cette audience, les auditeurs de justice ont porté pour la première fois leur robe de magistrat (l’épitoge en moins). Après les discours des chefs de la cour d’appel de Bordeaux, Isabelle Gorce et Pierre-Yves Couilleau, ils ont juré, en levant la main droite, de « garder le secret professionnel et de [se] conduire en tout comme un digne et loyal auditeur de justice ». Ce serment est indispensable pour accéder aux dossiers judiciaires ainsi qu’à toutes les audiences et aux délibérés durant leur formation à l’École et lors des stages qu’ils effectueront dans les tribunaux judiciaires.

La promotion la plus importante de l’histoire de l’ENM

Le ministre de la Justice Éric Dupond-Moretti s’est ensuite adressé aux élèves magistrats à la l’issue de la cérémonie : « Ce jour de prestation de serment est un aboutissement, ce n’est pas un crépuscule. C’est l’aurore d’une grande aventure professionnelle, le début d’une vie nouvelle. J’en suis persuadé : on ne choisit pas d’embrasser une carrière de magistrat par hasard. On le fait par passion. ». Il s’est aussi félicité du nombre encore jamais atteint d’auditeurs de justice inscrits dans une promotion. « Votre promotion est la plus importante de toute l’histoire de l’École nationale de la magistrature. Vous êtes 380. Jamais l’ENM n’avait accueilli autant d’auditeurs de justice ».