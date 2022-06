Enjeux industriels et éthiques des entreprises : Grenier Avocats nomme deux associées

Déterminé à consolider son expertise des enjeux industriels et éthiques en France comme à l’international, Grenier Avocats annonce la cooptation d’Anne-Sophie Lilti et de Claire Laporte au rang d’associées au sein de l’équipe « Risques industriels ». Une double association mettant en perspective la valeur essentielle de cette véritable « law firm » : faire grandir et promouvoir ses talents en interne.

Fondé en 2011 par Patrice Grenier, personnalité reconnue en France comme à l’international, le cabinet Grenier Avocats assiste étroitement depuis plus de 15 ans des groupes industriels (issus d’univers aussi divers que l’armement, l’automobile, les matériaux de constructions, l’ingénierie d’infrastructures de transports, l’énergie ou encore l’agro-alimentaire), des compagnies d’assurance et de réassurance ainsi que des courtiers en assurance sur leurs enjeux industriels et éthiques.

Avec désormais cinq avocats dédiés à cette practice, en lien avec plus de 50 correspondants implantés notamment aux Etats-Unis, en Asie ou en Afrique, la force du cabinet réside dans la constitution d’équipes opérationnelles.

C’est dans cet environnement d’envergure internationale qu’Anne-Sophie Lilti et Claire Laporte deviennent associées dans l’équipe « Risques Industriels ». Deux expertes qui portent l’ambition d’offrir à leurs clients un accompagnement pratique, personnalisé et dans la durée, allant au-delà de leur mission première de défense.

Grâce à leurs années d’expérience en tant que conseils de dirigeants, elles ont développé un réel savoir-faire dans l’accompagnement des sociétés, qu’il s’agisse de PME/ETI ou de grands groupes français ou internationaux. Deux profils dédiés à une même problématique : le risque industriel des entreprises et le contentieux des affaires, notamment en matière de construction et de problématiques environnementales pour Claire Laporte et l’accompagnement des groupes industriels et leurs filiales dans leurs contentieux transnationaux pour Anne-Sophie Lilti.

En français comme en anglais, Anne-Sophie Lilti intervient autour des enjeux industriels dans des secteurs tels que l’énergie ou les produits de santé. Elle a, par ailleurs, développé une expertise reconnue dans les modes alternatifs de règlement des différends. De son côté, Claire Laporte a acquis une fine connaissance du marché de l’automobile ainsi que de solides compétences autour des problématiques environnementales (pollution de sols, amiantes, panneaux photovoltaïques) et numériques (cybersécurité).

« Renforcer mes expertises sectorielles actuelles notamment en matière d’amiante et en matière de produits de santé mais aussi développer la clientèle du cabinet, tels sont mes deux principaux objectifs, sans compter ma volonté de développer une nouvelle offre au cabinet autour du droit collaboratif », souligne Anne-Sophie Lilti.

Un enthousiasme partagé par Claire Laporte, dont l’objectif premier en tant qu’associée est de « continuer à répondre aux attentes de ses clients actuels tout en anticipant pour eux les contraintes sans cesse renforcées de l’environnement règlementaire (données personnelles, cybersécurité, développement durable, etc.) ».

Pour Patrice Grenier, fondateur de cette law firm, « cette double cooptation marque mon souhait d’élargir le champ d’intervention géographique du cabinet et d’accroître ses domaines d'activités. Pugnaces, à l’écoute, fidèles et enthousiastes, ces deux expertes sauront élever le cabinet toujours plus haut tout en continuant à accompagner leurs clients avec exigence ».

À propos d’Anne-Sophie Lilti

Diplômée d’un Master II « Droit international » orienté vers le droit des transports et de l’arbitrage, ainsi que d’un LLB en droit privé à l’Université de Leeds, Anne-Sophie Lilti est inscrite au barreau de Paris depuis 2015 et intègre le cabinet Grenier Avocats en tant que collaboratrice.

Dotée d’une expérience internationale, elle a travaillé dans deux cabinets d’avocats, l’un parisien au sein duquel elle a pratiqué le droit des transports et l’autre new-yorkais, dont la pratique en droit des affaires était plus généraliste. Anne-SophieLilti a aussi collaboré au sein de la direction juridique d’un grand groupe français, leader sur le marché de l’énergie nucléaire. Cette experte du droit se distingue par sa connaissance du droit des transports et du domaine nucléaire et intervient dans le cadre de procédures d’arbitrage et de médiation en France comme à l’étranger.

À propos de Claire Laporte

Spécialisée en droit des affaires, Claire Laporte est diplômée d’un Master II « Juriste d’affaires » à l’Université Paris-Est Créteil (Paris 12) ainsi que d’un DEUG en sociologie. Claire Laporte est avocate au Barreau de Paris depuis 2010 et a rejoint le cabinet Grenier Avocats, en tant que collaboratrice, en 2011.

Elle débute sa carrière autour de problématiques de droit pénal des Affaires au Pôle financier du Parquet du TGI Paris ainsi que dans des cabinets d’envergure internationale et spécialisés en conseil aux entreprises, fusions-acquisitions, ainsi qu’en droit pénal des affaires. En France ou à l’international, Claire Laporte intervient au profit d’une clientèle d’industriels spécialisés dans des domaines comme la construction, les produits, les matériaux ou équipements ou encore dans le domaine du contrôle technique. Elle joue également un rôle de conseil notamment pour la rédaction de contrats (contrats commerciaux, clauses de limitation de responsabilité, garantie de passif, analyse de polices d’assurance) et développe de solides compétences face aux nouveaux défis qui entourent les problématiques en matière environnementale et digitale.