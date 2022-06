ENJEA Avocats : Matthias Decanter nommé Associé

Son expertise vient donc renforcer le savoir-faire du cabinet, qui intervient dans tous les domaines du droit public et privé des affaires. Particulièrement efficace dans la coordination d’opérations immobilières complexes, Matthias Decanter intervient en immobilier auprès de fonds d’investissements dédiés, dans la gestion des baux commerciaux ou le suivi du juridique des copropriétés.

Expert avisé et opérationnel, avec une très fine connaissance de tous les enjeux juridiques, actuels et projetés, il est Avocat au Barreau de Paris depuis 2004 et dispose d’une double formation école de commerce (Edhec, 2000) et de faculté de droit (Lille II, Paris II et Paris XI, DESS Juriste d’affaires).

Sa solide expérience en droit des sociétés et des contrats lui permet d’intervenir en matière de fusions-acquisitions, restructurations, montages financiers, actionnariat salarié, gestion de la vie sociale d’une façon générale et relations/conflits avec les dirigeants et/ou associés.

Avec l’arrivée de Matthias Decanter, le cabinet ENJEA confirme sa place de référence dans le secteur immobilier, et plus particulièrement des fusions - acquisitions. Son expertise vient compléter naturellement l’offre de service du cabinet, qui dispose déjà d’une excellence reconnue dans les domaines du droit public des affaires (droit de la construction, de l’urbanisme, aménagement, immobilier).

« Avec l’arrivée de Matthias Decanter, ENJEA franchit une nouvelle étape de son développement. Son association est une reconnaissance de son expertise. Elle représente un atout majeur pour le futur du cabinet, qui étend ainsi son champ de compétences en matière de fusion – acquisition dans le secteur de l’immobilier », précise Nathalie BAILLON chez ENJEA.

« Cette nomination est le témoignage d’une confiance commune et révèle la volonté du cabinet ENJEA de renforcer sa position d’acteur de référence du secteur immobilier. L’alliance de nos expertises insuffle une nouvelle dynamique pour le cabinet », indique Matthias Decanter.

Au-delà de cette dominante en droit immobilier, Matthias Decanter a également développé une forte expérience en compliance (relations avec les régulateurs, suivi d’enquête, LCB-FT, etc.).