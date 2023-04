Enfants transférés de force en Russie : une délégation d’avocats s’est rendue en Ukraine

Une délégation d’avocats, composée d’Isabelle Clanet dit Lamanit, bâtonnière des Hauts-de-Seine, d’Arnaud de Saint Remy, ancien bâtonnier de Rouen et élu du CNB, de Claire Boullery et Stéphane Dunikowski, avocats au Barreau des Hauts-de-Seine, et de Gabriel Sebbah, avocat au Barreau de Paris, s’est rendue en Ukraine. Premiers avocats étrangers à venir en Ukraine depuis le 24 février 2022, ils ont été reçus à Kiev par l’Ukrainian national bar Association et par sa présidente Lidiya Izovitova.

Ils ont rencontré les bâtonniers des Barreaux de Lviv, Volyn, Rivne, Ivano-Frankisk, Ternopil, Odessa et de la région de Kiev.

Le barreau des Hauts-de-Seine signe un jumelage avec celui de Kiev

Le barreau des Hauts-de-Seine, qui avait équipé le Barreau de la région de Kiev en chargeurs solaires et en batteries pour permettre aux avocats ukrainiens d’exercer malgré les coupures d’électricité, a signé un jumelage avec son bâtonnier Petro Boyko. « Nos confrères travaillent dans des conditions qui forcent l’admiration. Certains sont au front. Nous leur avons témoigné notre soutien et notre solidarité », indique le barreau des Hauts-de-Seine.

La délégation s’est mobilisée sur la question des enfants ukrainiens transférés de force en Russie. Elle a rencontré le bureau du procureur ukrainien, les avocats, les défenseurs des droits, les autorités régionales de protection de l’enfance et des associations. Elle a également pu s’entretenir avec une jeune fille de 14 ans, rentrée le 2 février dernier de quatre mois en Crimée, territoire annexé, grâce à l’aide de l’association Save Ukraine.

L’Ukraine compte ses enfants victimes de la guerre

Comme l’explique le barreau altoséquanais, l’Ukraine compte ses enfants victimes de la guerre. Le pays recense à ce jour 464 enfants tués, 935 enfants blessés, 19 514 enfants identifiés comme transférés de force et probablement au moins 70 000 en réalité. Ces enfants, pour certains très jeunes, handicapés, sont séparés de leurs parents. À l’issue de séjours dans des “camps de filtration “, ils subissent un changement d’identité, puis de nationalité. Ils sont ensuite adoptés, enrôlés dans l’armée Russe, maintenus dans des centres. Seuls 327 enfants ont, à ce jour, pu rejoindre l’Ukraine grâce au travail des avocats et des associations.

Le barreau des Hauts-de-Seine indique vouloir, désormais, poursuivre en France sa mobilisation en faveur des enfants d'Ukraine. Ses représentants ont été reçus le 29 mars à l'Assemblée nationale par la députée Perrine Goulet, présidente de la délégation "Droits des enfants" à l'Assemblée. Arnaud de Saint Remy présentera par ailleurs un rapport à l'Assemblée générale du CNB le 7 avril prochain. « Nous nous souviendrons longtemps de ce voyage, de l'accueil et de la dignité de nos confrères ukrainiens », soufflent Isabelle Clanet dit Lamanit et Fabien Arakelian, bâtonnière et vice-bâtonnier.