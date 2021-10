Energies renouvelables : Herbert Smith Freehills conseille Akuo

Le portefeuille Phoenix comprend cinq centrales éoliennes situées en France métropolitaine et quatre centrales solaires en Corse et à La Réunion qui totalisent une capacité de stockage de 29 MWh. Ces 9 actifs renouvelables étaient initialement financés individuellement tant au niveau de la dette que des fonds propres. Akuo continuera de fournir des prestations d'asset management pour chaque centrale et d'être en charge de l'exploitation et de la maintenance.

Herbert Smith Freehills a conseillé Akuo avec une équipe composée de Régis Oréal, associé, Christelle Salmon-Lataste, of counsel, et Charlotte Cunat, collaboratrice, sur les aspects financement ; Mathias Dantin, associé, et Emma France, collaboratrice, sur les aspects projets et la coordination de l'audit ; Cyril Boulignat, of counsel, et Alexia Pharès, collaboratrice, sur les aspects corporate ; Isabelle Augais, of counsel, Maël Le Cardinal et Agnès Druot, collaborateurs, sur le volet immobilier.

Akuo était également accompagné par Watson Farley & Williams (documentation juridique), AON (audit assurance), Everoze (audit technique), Ernst & Young Advisory (revue du modèle financier) et Ester (conseil Hedging).