Energie solaire : August Debouzy a accompagné NEoT Offgrid Africa

NOA, une joint-venture créée par Meridiam, EDF et Mitsubishi Corporation, a participé, en partenariat avec Winch Energy Limited, au développement et au financement de projets de mini-réseaux solaires dans 49 villages d'Ouganda et de Sierra Leone (le « Projet ») grâce à la création d'une nouvelle plateforme, Winch Energy IPP Holdings Limited.

Cette dernière permettra aux deux entités d'étendre rapidement leurs opérations en Afrique en stimulant la croissance économique et en améliorant l'éducation et les soins de santé dans les communautés isolées.

Les différents sites situés en Ouganda et en Sierra Leone fourniront pour la première fois de l'énergie propre à plus de 60 000 consommateurs. Le Projet permettra en outre, l'accès à internet des habitants grâce à des partenariats avec des opérateurs de télécommunications dans les deux pays. Le volet Sierra Leone du Projet a déjà reçu Environmental Impact Award dans le cadre des British Expertise International Awards 2020.

August Debouzy a conseillé NOA avec une équipe composée de Leïla Hubeaut (Associée) et de Ergen Ege (Counsel).