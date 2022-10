Énergie : la Mairie de Paris anticipe un surcoût de 100 millions pour 2023

Cette estimation vaut pour le parc bâtiment de la Ville stricto sensu, son centre d'action sociale, les caisses des écoles et les musées municipaux, précise Paul Simondon. Même si la Ville bénéficie de tarifs régulés jusqu'au renouvellement de ses contrats énergétiques en 2024, « les tarifs peuvent évoluer » dans l'intervalle, a souligné l'élu socialiste, prudent sur cette estimation. Une semaine plus tôt, l'adjoint à la transition écologique Dan Lert avait évoqué un surcoût pour 2022 d'environ 70 millions d'euros pour la Mairie et ses satellites.

Pour parer à la crise énergétique, la maire a annoncé en septembre un plan de sobriété comprenant l'extinction symbolique de la Tour Eiffel et des bâtiments de la Ville plus tôt la nuit, mais aussi la baisse de la température dans les piscines et les services.