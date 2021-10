Energie éolienne : De Gaulle Fleurance & Associés conseil d'Amundi Transition Energétique

Opale Vesontio est détenue à 80 % par le fonds ALBA I géré par ATE et destiné exclusivement à des clients professionnels, et à 20 % par Opale, en charge de sa gestion opérationnelle et quotidienne. Opale apporte un portefeuille éolien de 27 MW à Opale Vesontio dans le cadre d'une première transaction.

Ce portefeuille est composé de deux parcs éoliens localisés en région Bourgogne Franche-Comté. La mise en service du premier parc est prévue pour le premier semestre 2021 et le second pour fin 2022. La production des parcs permettra d'alimenter 27 000 personnes.



De Gaulle Fleurance & Associés (Sylvie Perrin, associée, Yoann Usseglio, Frédéric Paquet, Anny Trotzier, Laura Ploy, Aurore Souverain et Paul Lefevre, avocats) a conseillé ATE dans tous les aspects de la transaction (due diligence, structuration négociation de la documentation transactionnelle, etc.).

« Nous sommes fiers d'avoir contribué au succès de cette opération. Ce partenariat s'inscrit dans la stratégie actuelle des différents acteurs du marché où les opérateurs et acteurs financiers s'associent dans la création de plateforme de projets ENR », explique Sylvie Perrin. « Ces parcs permettront de compenser environ 28 000 tonnes d'équivalent de CO2 chaque année et participeront ainsi pleinement à la transition énergétique de notre pays »

De son côté, le groupe Opale était conseillé par Meridian (Paul-Henri Dubois, associé, et Canelle Anglars, avocate).