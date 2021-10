Energie : Clifford Chance conseille les actionnaires d'Ideol

Le fournisseur de services pétroliers et gaziers BW Offshore a finalisé sa prise de participation stratégique d'environ 50 % des actions d'Ideol S.A., un des leaders mondiaux de l'éolien en mer flottant.

Le montant de l'investissement du groupe BW Offshore s'élève à 60 millions d'euros et a été réalisé au travers d'une entité distincte, BW Ideol AS, dont Ideol S.A. est désormais une filiale à 100 %.

En parallèle avec la réalisation de cette acquisition, un placement privé de nouvelles actions d'un montant de NOK 575 millions a été réalisé au niveau de BW Ideol AS et ses actions ont fait l'objet d'une cotation sur Euronext Growth Oslo.

Clifford Chance a conseillé les actionnaires d'Ideol sur cette opération avec une équipe composée de Laurent Schoenstein, associé, et Katerina Drakoularakou, avocate, sur les aspects corporate, Cécile Zoro, counsel, sur les aspects droit social, Omar El Arjoun, counsel, sur les aspects fiscaux, Emily Xueref-Poviac, counsel, sur les aspects relatifs aux investissements étrangers, Gauthier Martin, associé, Clément Fricaudet et Elise Mayer, avocats, sur les aspects droit public, ainsi que d'Alexandre Manasterski, avocat, sur les aspects contrats commerciaux.

Les actionnaires d'Ideol étaient également conseillés par le cabinet Wikborg Rein avec Christian Emil Petersen, specialist counsel, sur les aspects de droit norvégien.

Certains actionnaires financiers d'Ideol étaient conseillés par le cabinet Sekri Valentin Zerrouk avec une équipe composée de Géraud de Franclieu, associé, et Clémence Corpet, avocate.

BW Offshore était conseillé par le cabinet Watson Farley & Williams avec une équipe composée d'Arnaud Félix, associé, Guillaume Pouyet, counsel, Adrien Launay, Mohamed Douib, Inès-Anaïs Martinet et Arnaud Bénézeth, avocats, pour les aspects coporate, Romain Girtanner, associé, et Hélène Ibos, avocate, pour les aspects fiscaux, Arnaud Troizier, associé, Simon Dumontel, avocat, pour les aspects réglementaires, Philippe Wolanski, associé, Julie-Anne Thiebaut pour les aspects financements, Pauline Mordacq (Ergon Avocats) pour les aspects droit social, ainsi que le cabinet EDV Avocats, Emilie de Vaucresson, associée, et Violaine Besson, avocate, pour les aspects propriétés intellectuelle et industrielle.

BW Offshore était également conseillé par le cabinet Thommessen sur les aspects de droit norvégien.