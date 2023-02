Endrix : arrivée de Mickaël Philipona en qualité d’Avocat Associé en Droit Social

Endrix, qui intégrait déjà un département Droit Social composé d’une soixantaine de collaborateurs (consultants et gestionnaires de paie), officialise l’arrivée de Mickaël Philipona, Avocat en Droit Social, au sein de sa structure Avocats. Une expertise complémentaire qui donne à présent au Groupe l’opportunité de représenter et plaider pour le compte de ses clients employeurs, auprès des juridictions prud’homales et plus généralement, de les accompagner sur toutes les problématiques liées aux relations individuelles et collectives de travail.

En outre, Mickaël Philipona sera en capacité d’intervenir en complément des offres juridiques et fiscales existantes sur les opérations d’audits et de restructuration (fusion-acquisition, réorganisation, transfert d’activités, opérations d’internationalisation, externalisation, plan de réduction d’effectifs), ainsi que sur des enjeux de rémunération et d’épargne salariale, d’assistance aux opérations de contrôle URSSAF, de santé et de sécurité au travail.

Créée il y a un an, la structure Avocats d’Endrix regroupant 5 Avocats, ambitionne un chiffre d’affaires d’1 million d’euros pour l’exercice 2022-2023 (clôture au 31/08). Basée à Lyon et Paris, l’équipe poursuit ainsi son développement avec l’intégration d’un nouvel associé portant ainsi à 5 le nombre d’avocats évoluant au sein de la structure.

Une expertise supplémentaire qui vient compléter la palette d’offre 360° à destination des dirigeants et qui s’inscrit dans la droite ligne de la stratégie de croissance d’Endrix notamment auprès d’une clientèle ETI.

Mickael Philipona, avocat associé en droit social

Avocat en droit social depuis plus de 10 ans, Mickaël Philipona a exercé durant 6 ans au sein de Delsol Avocats avant de rejoindre Chassany & Watrelot Associés. Il rejoint 3 ans plus tard Endrix pour renforcer la structure Avocats en matière de Droit Social. Mickaël Philipona intervient auprès de grands groupes nationaux et internationaux, d’ETI ou d’acteurs de l’économie sociale et solidaire. Il accompagne notamment les organisations en matière de restructuration, audits sociaux, négociation collective, contrôles URSSAF, ou encore contentieux et précontentieux prud’homaux.

Candice Losada, avocat associé en droit des sociétés

Avocate en droit des sociétés depuis 12 ans, Candice Losada a exercé au sein des départements M&A de Cabinets pluridisciplinaires lyonnais, Delsol Avocats (8 ans) et Lamy Lexel (3 ans). Outre une activité classique en droit des sociétés (conseil récurrent et suivi de sociétés et de groupes, de leur création à leur dissolution), elle intervient plus spécifiquement auprès des dirigeants afin de les accompagner dans le développement stratégique de leur activité, à l’occasion d’opérations de haut de bilan et de restructuration (LBO, MBO, levée de fonds, fusions, scissions, apports partiels d’actifs, pactes entre associés, etc.) ou bien dans le cadre d’opérations de croissance externe/transmission d’entreprises. Elle a ainsi développé à cette occasion une expertise spécifique, notamment dans les opérations transfrontalières avec l’Italie.

Laurent Monnet, avocat associé en droit fiscal

Avocat fiscaliste depuis 30 ans, son parcours professionnel passé au sein des Cabinets Fidal Paris & International (10 ans, EY Avocats (9 ans), Crystal Avocats (9 ans) et enfin KPMG Avocats (2 ans), où il était chargé en qualité d’associé du secteur dédié à l’Économie Sociale et Solidaire, lui a permis d’aborder la fiscalité des entreprises en général et des organismes sans but lucratif en particulier. Dans le cadre de ses différentes fonctions, Laurent Monnet a été amené à conseiller au quotidien ses clients sur des opérations de restructuration (fusions, scissions, apport partiel d’actifs, et les accompagner dans leurs démarches de sécurisation et d’optimisation.