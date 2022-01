Enckell Avocats et Tesla annoncent leur fusion

Déjà groupées depuis 2016, la fusion des deux structures et de leurs équipes s’est naturellement imposée et vise avant tout à faciliter la vie des affaires de leurs clients, en fournissant des services encore mieux intégrés. Avec des spécificités complémentaires, les 4 associés réunis renforcent leur efficacité.

Altes reste dédié aux défis du droit des affaires, de l’environnement et des évolutions imposées aux entreprises dans leurs activités en vue de préserver le patrimoine terrestre. Le cabinet continue d’accompagner, dans le cadre d’une réflexion stratégique globale et transversale, des opérateurs privés et des collectivités, des grands groupes et des PME, intervenant dans les secteurs de l’industrie, de l’énergie, de la logistique et de la distribution, du BTP, de la communication et de l’événementiel, des biotechnologies et activités tertiaires à forte valeur ajoutée. La force de cette structure : apporter des solutions concrètes, sécurisées et personnalisées, s’appuyant sur la connaissance des métiers et sur une expertise pluridisciplinaire.

Quatre associés complémentaires

Les avocats associés du cabinet Altes sont des professionnels expérimentés, initialement formés dans des cabinets français et anglo-saxons réputés et intervenant en conseil, en négociation et en contentieux, selon une méthodologie éprouvée. Avocats et entrepreneurs, ils ont tout au long de leur carrière été sensibilisés aux enjeux économiques et sociétaux, et s’inscrivent dans une relation de partenariat à long terme avec leur clientèle, fondée sur la confiance, la proximité et l’échange, caractérisée par une implication directe et permanente dans les dossiers et une continuité de services. Tous les associés participent activement et depuis de nombreuses années à la rédaction d’ouvrages juridiques reconnus, dispensent des formations spécialisées dans divers organismes et publient régulièrement des articles dans des revues professionnelles et juridiques, garantissant un haut niveau de compétence et une mise à jour constante.

Les domaines de compétence d’Altes

Le cabinet est structuré en pôles de compétences qui permettent de couvrir efficacement tous les champs d’intervention requis. Les principaux domaines d’intervention du cabinet sont les suivants : - Ingénierie des sociétés - Contrats complexes et projets industriels - Énergie - Environnement industriel - Urbanisme/Aménagement - Construction - Risques et assurance - Transports - Propriété intellectuelle et nouvelles technologies - Relations commerciales et analyse concurrentielle.

Une implantation francilienne

Altes dispose de deux bureaux situés à Paris et en Seine-et-Marne. - Le siège : 6 avenue George V – 75008 Paris - Le bureau secondaire du Val d’Europe : 1 av. Christian Doppler, Parc Faraday, Bât.4 - 77700 Serris