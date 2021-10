En route vers les Rendez-vous Transformations Du Droit

Ce cycle de conférence en ligne de haut niveau pour créer des rencontres inédites commencera en novembre avec 4 conférences s'inscrivant dans le cadre du "Mois de l'innnovation Publique", autour du rôle des acteurs publics dans l'innovation en droit.

1re conférence de ce cycle le 19 novembre à 14h

La pseudonymisation des décisions de justice.

Les travaux du Lab IA (Etalab) avec la Cour de cassation et le conseil d'État.

Le Lab IA (Etalab), avec la cour de cassation et le conseil d'Etat, présentent leurs travaux conjoints autour de la pseudonymisation des décisions de justice. La pseudonymisation étant un préalable à la mise à disposition des décisions de justice en open data, cette chaîne de traitement vise à faciliter leur diffusion et l'accès de tous à chacun au droit, conformément à la loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice du 23 mars 2019.

Intervenants : Pavel Soriano, data scientist à Etalab, Urszula Czerwinska, data scientist à la cour de cassation, Estelle Jond-Necand, conseillère référendaire à la cour de cassation et Grégory Pau, chef de projet au conseil d'Etat.

Suivront des conférences intéressant tous les acteurs publics et ceux de la Legaltech :

- Retour d'expérience : faire évoluer des outils de service public dématérialisés avec des interventions du ministère de la Justice, de Légifrance et de Service-Public.fr.

- Assurer la continuité en temps de crise : retour d'expérience du printemps 2020 avec des interventions du ministère de la Justice, de la DILA et de FP21.

- Achat public innovant : infrastructure et pratiques nouvelles avec des interventions de l'Agence pour l'informatique financière de l'Etat (AIFE) et de la 27e Région.

Programme complet et inscription libre sur www.transformations-droit.com