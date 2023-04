En France, 1 vol de véhicule toutes les 4 minutes en 2022

Comme chaque année depuis 2017, l’application Coyote publie son Observatoire des vols, basé sur l’activité 2022 de Coyote Secure, son service de récupération de véhicules volés dont 400 000 véhicules sont équipés en France et en Belgique, en complément des données officielles du ministère de l’Intérieur.

En 2022, près de 9 véhicules sur 10 ont été dérobés grâce à la technologie ou par voie électronique, sans laisser de trace et donc la plupart du temps sans causer de dégradation au véhicule. Les véhicules volés qui ne sont pas équipés de solution de récupération après-vol ne sont, dans plus de 60 % des cas, jamais retrouvés. Une fois un véhicule volé, les malfrats les exploitent de différentes façons : export de véhicules volés vers l’étranger (principalement en direction de l’Afrique de l’Ouest et du Nord), revente de pièces détachées ou encore blanchiment pour la remise en circulation.

133 800 vols en 2022, en hausse de 9 %

Pour la première fois depuis plus d’une décennie, le vol de véhicules est en très nette augmentation, sur l’année 2022. Les filières de vol se sont montrées très actives l’an dernier en France, portant le nombre de vols de véhicules à 133 800 en 2022, en hausse de 9 %, soit 1 vol de véhicule toutes les 4 minutes sur l’ensemble du territoire français.

L’activité des filières très organisées qui opèrent sur le vol de véhicules s’est accélérée au cours du deuxième trimestre. Un premier pic a été enregistré au mois de juin, suivi d’un second au mois de septembre, pour ensuite se stabiliser sur le dernier trimestre.

Aucune région épargnée

Le nombre de vols est en augmentation pour l’intégralité des régions de France métropolitaine, aucune région n’étant épargnée. Sur l’année 2022, c’est en Auvergne-Rhône-Alpes que la hausse du taux de sinistralité est la plus significative (+26 %). Les autres régions les plus touchées par le vol de voitures sont la Provence Alpes Côte d’Azur (+12 %) et l’Île-de-France (+4 %). A elles seules, ces 3 régions pèsent pour 52 % des vols recensés en France l’an dernier.

L'observatoire note une nouvelle tendance en 2022. Les régions historiquement les moins touchées enregistrent, elles aussi, des hausses importantes du nombre de vols : +29 % en Bretagne, +21 % en Centre Val de Loire, +14 % en Bourgogne-Franche-Comté. L’Île-de-France est comme chaque année la région qui enregistre à la fois le plus grand nombre de vols et le taux de sinistralité le plus important à 5,9/1000. Vient ensuite la région Provence-Alpes-Côte d’Azur avec un taux de sinistralité de 4,2/1000 (en augmentation de 2,4 % par rapport à 2021).

© Coyote Secure

Les véhicules hybrides et SUV pris pour cible

Parmi les 133 800 vols en 2022, la part des véhicules particuliers est estimée à 70 %. Le reste étant principalement des deux roues, des utilitaires et des véhicules professionnels. Ces derniers présentent un risque de vol quasiment deux fois plus grand que les véhicules particuliers.

67 % des vols de voitures concernent des modèles SUV du fait de leur grand succès commercial et donc du potentiel que ces véhicules représentent à la revente ou à l’export. Le taux de sinistralité des SUV reste élevé à 3,2/1000, un chiffre stable par rapport à 2021. La hausse la plus significative sur un an concerne les modèles hybrides, dont le risque de vol augmente de plus de 40 % en 2022.