En Europe, les prix progressent modestement

Pendant les trois premiers mois de cette année, les ventes en Europe ont progressé de 0,8 % en volume et de 0,7% en prix ; la plus faible progression constatée depuis le 1er trimestre 2010. En conséquence, le chiffre d'affaires " sorties caisses " a, de son côté, progressé de 1,5 %, le chiffre le plus bas depuis presque trois ans.

Selon Jean-Jacques Vandenheede, directeur des Insights Distribution pour Nielsen Europe, « Nous subissons une baisse significative des prix ce trimestre, notamment entraînée par l'Allemagne et l'Italie. Cette baisse s'explique par la concurrence accrue entre distributeurs et la baisse des coûts de production, principalement expliquée par de plus faibles prix de l'énergie. »

Parmi les 21 pays européens mesurés, c'est en Grèce (-6,1 % sur un an) et en Finlande (-2,8 %) que l'on observe les plus forts reculs des chiffres d'affaires. À l'opposé, la Turquie détient une fois encore la plus forte progression en valeur (+9,7 %), suivie par la Pologne (+4,8 %) et la Hongrie (+4,6 %).

Au sein des 5 principales économies d'Europe de l'Ouest, l'Espagne (+3,1 %) est la mieux orientée, suivie par la France (+2,2 %). L'Allemagne (-0,4 %) est le seul des cinq grands pays européens à voir son chiffre d'affaires reculer par rapport à l'année dernière et l'un des seuls quatre pays en baisse parmi les 21 étudiés. Quant au Royaume-Uni (+0,5%), il progresse et se retrouve en positif pour la première fois depuis deux ans, mais reste seulement en 6e position des plus faibles progressions au sein du scope considéré.

Pour Jean-Jacques Vandenheed : « L'Europe montre ici une grande hétérogénéité. Il n'y pas de cohérence de performance entre les pays, ni de tendance européenne qui se dégage. Concernant la grande consommation, le marché unique n'est pas une réalité. »