En 2022, le Département s’engage pour l’égalité

La Seine-Saint-Denis poursuit sa lutte pour l’égalité, qu’elle soit sociale, territoriale, ou encore de santé. L’année 2022 signe également l’arrivée des gares du Grand Paris Express sur le territoire et le Département participe activement aux différentes opérations réalisées en prévision des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024. Le Conseil départemental compte également poursuivre les transformations en cours sur le territoire, en proposant plus de logements et d’infrastructures profitables à ses habitants.