En 2022 la legaltech génèrera plus de 100 millions d'euros de chiffre d'affaires

Une première en France, 90 % des legaltechs indiquent sortir renforcées de la crise grâce à une demande accrue des solutions numériques de la part des professionnels du droit. La legaltech française génèrera plus de 100 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2022 avec plus de 600 postes à pourvoir dans les 18 prochains mois. Le potentiel du secteur n'a jamais été aussi fort.

Pour Frédéric Mazzella, co-président de France Digitale : « La France est le pays européen le plus dynamique avec plus de 200 legaltechs. France Digitale regroupe les locomotives du secteur. Avec cette étude - une première – la Taskforce legaltech de France Digitale démontre le passage de la filière dans une nouvelle phase : celle de l'hypercroissance ».

« Avec plus de 100M€ de CA prévus l'année prochaine, l'hypercroissance de la Legaltech est soutenue par la demande des professionnels du droit pour des solutions technologiques qui ont fait leurs preuves. Nous sommes fiers d'en faire partie et de servir toujours plus de clients », ajoute Guillaume Carrère, directeur général de Doctrine.

La legaltech sort renforcée de la crise et entre en hypercroissance

Sans grande surprise, 90 % (26 sur 29) déclarent avoir vu leur activité s'accélérer du fait de la crise sanitaire. Une hypercroissance qui se confirme : le chiffre d'affaires des répondants a triplé entre 2018 et 2020. Une croissance collective : plus d'un tiers des legaltechs répondantes indique générer un chiffre d'affaires supérieur à 1M€ en 2020. Une croissance que les entreprises du secteur vont aussi chercher en Europe : deux tiers des legaltechs (19 sur 29) ont des clients européens. 100% des répondants prévoient de travailler avec des clients d'autres pays européens d'ici la fin d'année 2021. Une preuve de la legaltech n'est pas captive d'un marché national.

Une croissance alimentée par les levées de fonds et les recrutements

Les répondantes ont déjà levé 50M€ depuis 2017. Ainsi, 17 legaltechs sur 29 planifient de lever 50M€ entre 2021 et 2022. Deux tiers des legaltechs répondantes (18 sur 29) ont déjà levé plus de 1M€. Des levées de fonds qui leur permettent de recruter : les entreprises répondantes estiment à 1000 le nombre de total de leurs salariés à fin 2021,

en hausse de 50% par rapport à 2020. Après plus de 200 recrutements en 2020, elles envisagent de créer plus de 300 nouveaux postes cette année. Une tendance à la hausse qui se confirme : depuis 2017, les effectifs croissent de plus de 50% d'année en année.

Les avocats sont au cœur de l'innovation de la legaltech française

Il faut noter que 82 % des legaltechs (24 sur 29) comptent au moins un avocat au capital et 41 % (12 sur 29) ont au moins un de leurs dirigeants qui est avocat. La profession est donc au cœur de cet écosystème de l'innovation. 80 % des acteurs (24 sur 29) proposent des solutions en mode SAAS et des API (ou interface de programmation). La moitié d'entre eux (14 sur 29) intègrent déjà l'Intelligence Artificielle dans leur solution et 73 % des legaltechs (11 sur 15) qui n'utilisent pas encore d'IA, comptent y recourir d'ici la fin d'année.