Emplois, population, économie : que représente la Vallée de la Seine en France ?

Dans le cadre du dispositif de suivi des dynamiques de la Vallée de la Seine, la coopération des agences d’urbanisme de la Vallée de la Seine a compilé une série de chiffres-clés organisés en douze thématiques permettant de caractériser le territoire et de mettre en évidence les dynamiques récentes qui l’animent : la population, les logements, les emplois, le tissu économique, etc.

Pour prendre la mesure de ces évolutions, la Vallée de la Seine est mise en comparaison avec trois autres territoires de France métropolitaine s’articulant autour de grands corridors fluviaux ou ayant un accès à la façade maritime française : les Hauts-de-France, les corridors du Rhône, de la Saône et de la Loire, ainsi qu’avec la France métropolitaine dans son entièreté.

Les chiffres-clés de la Vallée de la Seine

Les chiffres-clés de la Vallée de la Seine dessinent ses atouts et fragilités, à travers ses structures démographiques et socio-économiques ou encore les transformations et les dynamiques économiques du territoire.

La Vallée de la Seine compte 13 départements, répartis dans la région Île-de-France et Normandie. En 2019, 15,3 millions de personnes vivent dans les 3 535 communes du territoire (24 % de la population française totale). 55 % des communes sont au-dessus du potentiel financier médian par habitant.

Au niveau économique, la coopération des agences d’urbanisme de la Vallée de la Seine a décompté une concentration forte des emplois, avec 6,95 millions d’emplois en 2019, en augmentation de 1,4 % depuis 2013. Une forte dynamique de création d’établissements est visible dans la Vallée de la Seine. 302 292 établissements ont été créés en 2020, ce qui représente 33 % des établissements créés en France métropolitaine cette année-là. Ces chiffres de la Vallée de la Seine arrivent en tête de tous les territoires comparés dans la note.