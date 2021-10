Emploi : une large majorité de CDI

Au premier semestre 2019, les recruteurs ont augmenté l'offre d'emploi de 9 %. Les CDI continuent leur progression avec une croissance de 16 % et pèsent près des trois quarts des offres proposées. De leur côté, les CDD semblent avoir moins la cote auprès des recruteurs (baisse de 14 % par rapport au premier semestre 2018). Le travail temporaire est lui aussi moins demandé avec les offres proposées diminuant de 7 %, tout en restant à un niveau très élevé en volume d'offres d'emploi.

Le baromètre connaît peu d'évolutions concernant le poids de chaque région. Si l'Île-de-France n'est pas la région à la plus forte croissance, elle n'en demeure pas moins celle proposant le plus d'offres d'emploi avec 18 % du volume national. L'Auvergne-Rhône-Alpes conforte sa deuxième place avec 16 %. Les Pays de la Loire et la Nouvelle Aquitaine occupent respectivement la troisième et la quatrième place avec 9 %. A noter, une percée importante de la Provence-Alpes-Côte d'Azur qui gagne trois places dans le classement des régions qui recrutent le plus, quand les Hauts-de-France en perdent deux.

La région PACA, justement arrive en tête du classement national des dynamiques régionales avec une évolution de 24 % de son volume d'offres d'emploi au premier semestre 2019. L'Ile-de-France, absente du podium depuis le premier trimestre 2018 prend quant à elle la seconde place avec une croissance de 16 %, devant la Bretagne qui enregistre une croissance de 13 %. Suivent à égalité avec 9 % d'augmentation les Pays de la Loire et l'Occitanie. Dans une dynamique moins forte suivent l'Auvergne-Rhône-Alpes (+7 %), la Normandie (+6 %), la Nouvelle-Aquitaine (+5 %), les Hauts-de-France (+2 %) et le Centre-Val de Loire (0 %). Enfin, la Bourgogne Franche-Comté ferme la marche avec une évolution négative (-4 %).

La Métropole d'Aix-Marseille-Provence connaît la meilleure croissance avec +22 %. Suivent ensuite Rennes Métropole (+17 %), Montpellier Méditerranée Métropole (+16 %), la Métropole du Grand Paris (+15 %) et Toulouse Métropole (+15 %). A noter que la Métropole du Grand Paris et la Métropole de Lyon pèsent près de la moitié des offres à pourvoir dans ce « top 10 » des métropoles (46 %). En fin de classement, la Métropole Européenne de Lille accuse une diminution de 3 % de son volume d'offres d'emploi.