Emploi, santé, sécurité... Les priorités budgétaires de la Ville

"Solidarité, emploi, formation", sont les maîtres mots de ce budget 2021, qui sera officiellement adopté en conseil de Paris, selon l'adjoint aux Finances, Paul Simondon Ainsi, sur un budget annuel avoisinant les 10 milliards d'euros, et en dépit d'une dette qui est estimée à 7,05 milliards d'euros fin 2021 (contre 6,4 milliards au 1er janvier), la Mairie veut tenir ses engagements de campagne et déployer la police municipale avec la « création de 130 postes nouveaux, la formations des agents, la dotation en équipements et locaux », poursuivre l'investissement « pour financer la transition écologique, la rénovation des bâtiments, les forêts urbaines", entre autres, ajoute l'élu socialiste.

« C'est important de maintenir un investissement fort, de respecter nos engagements de mandature et d'assurer un service public municipal de qualité », malgré la crise du Covid, plaide Paul Simondon. Pour réaliser ses objectifs, la Ville doit faire « un emprunt supplémentaire », engager ses économies (en l'occurrence, son épargne brute qui passe ainsi de 650 millions d'euros à 380 millions fin 2020) et espère obtenir de l'Etat une aide à travers le plan de relance, ajoute-t-on dans l'entourage de la maire de Paris, Anne Hidalgo. « Les recettes ont diminué d'environ 1,1 % » mais « l'aide de l'Etat et le plan de relance ne sont pas au rendez-vous », déplore Paul Simondon. « Paris n'a pas été éligible aux dispositifs lancés par le Gouvernement. A la fin, on nous a promis 17 millions d'euros pour rembourser les masques et on ne les a toujours pas touchés », précise l'élu socialiste, qui rappelle que « la facture Covid à Paris c'est 800 millions d'euros ».