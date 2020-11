Emploi : plein feu sur le handicap

le 12 novembre 2020 - AP REDACTION - Actualité - Région Île-de-France & Grand Paris

© Adobe Stock

La Semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées (SEEPH) est organisée sur tout le territoire du 16 au 22 novembre prochain.

« Alors que le nombre de demandeurs d'emploi handicapés était descendu sous la barre symbolique des 500 000 personnes avant le début d'épidémie de Covid-19, la crise sanitaire fragilise la dynamique de recrutement et de maintien dans l'emploi des personnes en situation de handicap. Les personnes en situation de handicap ne doivent pas être les premières victimes de cette crise économique », souligne Sophie Cluzel, secrétaire d'Etat chargée des personnes handicapées.

L'objectif de cette Semaine européenne ? Sensibiliser et montrer que l'emploi des personnes en situation de handicap est possible, prend encore davantage de sens. « En 2020 il est effectivement temps de démystifier le handicap ; levons les idées reçues, arrêtons de se focaliser sur ce que les personnes handicapées ne sont pas, pour se focaliser sur ce qu'elles sont », précise la Secrétaire d'Etat. Il faut dire qu'en entreprise, 80 % des handicaps sont invisibles. Si ceux qui touchent la motricité, la vision, l'audition, le psychisme, l'intellect marquent les esprits, d'autres sont moins souvent cités : les AVC, les cancers, les maladies dégénératives, le diabète, l'épilepsie, la dépression chronique, etc. Des handicaps qui peuvent survenir en cours de carrière et toucher tous les travailleurs.

Pour les organisateurs de cet événements, tous les métiers sont compatibles avec le handicap, sa réalité au travail étant très diverse. « ll ne s'agit pas de nier la différence ; elle est réelle cette différence, mais en quoi serait-elle incompatible avec l'emploi ? Il est juste nécessaire d'accompagner cette différence pour sécuriser la personne dans son poste et assurer l'employeur et le collectif de travail sur le fait qu'il pourra être épaulé en cas de besoin », ajoute Sophie Cluzel. D'autant que l'emploi de personnes handicapées est source de richesse pour l'employeur, qui peut afficher ses valeurs, améliorer le dialogue social et renforcer le sentiment d'appartenance à l'entreprise. Intégrer des travailler handicapés peut aussi amener à individualiser le management et donc rendre l'entreprise plus agile. Enfin, le handicap peut aussi être source d'innovation technologique ou organisationnelle utiles pour tous les collaborateurs.

La 3e édition nationale de DuoDay sera l'événement phare de cette SEEPH. Né en Irlande il y a dix ans et importé en France en 2015 dans le Lot-et-Garonne, le DuoDay est une journée dont l'objectif est de changer le regard sur le handicap et de dépasser les préjugés. Le principe est simple : au cours d'une journée, une personne handicapée forme un binôme avec un collaborateur d'une entreprise privée ou publique afin de découvrir son activité professionnelle par une participation aux tâches habituelles de celle-ci et/ou une observation de son travail. De cette rencontre peuvent émerger également des propositions de découvertes de métiers, de stages voire parfois d'emploi.

Sophie Cluzel a indiqué lors de sa dernière conférence de presse que la crise ne devait pas entraver ces « formidables échanges » qui ont été maintenus malgré le reconfinement.