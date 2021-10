Emploi : l'Ile-de-France en perte d'attractivité

Cela peut sembler surprenant, mais la région Auvergne-Rhône-Alpes apparaît comme la plus attractive ! Elle attire 12,4 % des candidats. En deuxième position, de l'autre côté de la France, on trouve la Nouvelle Aquitaine, qui intéresse 12,2 % des candidats, en hausse de deux points par rapport à 2018. En troisième se placent les pays de la Loire, ce qui fait sens lorsque l'on sait qu'Angers est la ville la plus agréable de France selon le célèbre palmarès de L'Express.

L'Île-de-France n'attire que 5 % des candidats, soit une baisse de 4,1 %, malgré le fait qu'elle concentre 20 % des offres d'emploi à pourvoir. Cela va de pair avec les difficultés que rencontrent les Hauts-de-France à conserver leur population active : 41 % des candidats y résidant expriment des velléités de déplacement. Leurs recherches se concentrent d'ailleurs essentiellement sur… l'Île-de-France, à 18,6 %. L'Auvergne-Rhône-Alpes, logiquement, suit, à 14,2 %.

Qui dit hausses dit baisses, et les victimes comptent la Bretagne, qui baisse de

0,4 % mais maintient un chiffre honorable de 9,4 %, l'Occitanie, qui enregistre une baisse de 0,4 % mais reste à 8,7 % d'intéressés, et la Normandie, dont l'attractivité diminue sensiblement de 1,8 % pour se maintenir à 7 % néanmoins.