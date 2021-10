Emploi dans les PME : le pessimisme prévaut pour 2013

Si la majorité des entreprises (72%) pensent maintenir leurs effectifs au premier semestre 2013, 13% envisagent de réduire l'emploi et 12% de recruter (3% ne se prononcent pas). En 2003, les courbes de prévisions pour 2004 (de hausse et de baisse d'effectifs) s'étaient rejointes à 15%. Les données pour les années antérieures n'étaient pas disponibles.



Plus généralement, le pessimisme est de rigueur pour 2013 : 31% des entreprises sondées prévoient une baisse d'activité dans leur secteur, contre 21% il y a un an, et 14% une hausse (stable).