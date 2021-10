Emploi : 7 raisons de faire appel à un développeur freelance

D'après un rapport de l'European Forum of Independent Professionals (EFIP), les freelances peuvent représenter jusqu'à 25 % des actifs dans les professions techniques.

Parmi ceux-ci, de nombreux ingénieurs font le choix de l'indépendance pour avoir plus de liberté et choisir des missions qui leur tiennent à cœur.

Loin d'être une menace, l'émergence d'ingénieurs à la demande est une véritable opportunité pour les entreprises. Pour illustrer ce fait, la start-up Comet liste sept raisons de recourir à un développeur freelance.

1. Développer un prototype

La popularité du statut de freelance chez les ingénieurs permet aujourd'hui de disposer de compétences techniques à la demande. Pour un entrepreneur (ou intrapreneur), cela veut dire être capable de passer de 0 à 1 en déléguant la création d'un prototype à un développeur indépendant. C'est la solution la plus rapide pour tester son product-market fit.

2. Faire avancer un projet entre deux embauches

Les freelances constituent un énorme gain de temps. Aujourd'hui, les difficultés qu'ont les entreprises à recruter des ingénieurs ont pour conséquence majeure de ralentir leurs projets. Recourir à un freelance dans l'attente d'une nouvelle recrue permet ainsi d'éviter derester bloqué.

3. Renforcer une équipe de manière ponctuelle

Les freelances peuvent également être sollicités en amont des pics d'activité d'une entreprise. Cela permet d'accroître temporairement la performance d'une équipe sans pour autant surcharger ses employés : source de productivité décroissance, voire de burn-out.

4. Acquérir une compétence externe à l'entreprise

La possibilité de faire appel à des spécialistes à la demande permet aux entreprises de ne plus se sentir limitées par leurs compétences en interne. Entrepreneurs dans l'âme, les freelances sont de véritables accélérateurs de projets grâce à leur capacité d'adaptation supérieure et leur goût pour l'apprentissage continu.

5. Développer des projets annexes

Chaque année, des projets sont mis de côté pour la simple et bonne raison qu'ils ne sont pas prioritaires. Pourtant, une démarche d'expérimentation est nécessaire à l'innovation. Confier un projet annexe à un freelance permet d'avancer sur plusieurs terrains tout en gardant vos ressources concentrées sur vos priorités.

6. Avant de créer une équipe tech/data spécialisée

Après plusieurs années d'expérience, les développeurs freelance savent comment fonctionnent différents types d'équipes tech. Leurs conseils vous seront précieux pour évaluer précisément vos besoins, faire les bons choix technologiques, préparer les entretiens et anticiper l'évolution de l'équipe à plus long terme.

7. Former les employés en interne

Les freelances ne sont pas seulement bons dans l'exécution : ils sont souvent d'excellents coachs. Leur vision unique leur permet d'épauler employés et managers sur des problématiques ciblées. Dans un contexte d'émergence de l'économie à la demande, recourir à des freelances va peu à peu devenir une évidence. Vecteurs d'innovation ouverte et de flexibilité accrue, ces experts indépendants sont source de nombreux avantages compétitifs. Reste aux entreprises à prendre conscience de leur valeur ajoutée pour en tirer profit et sortir gagnantes de la guerre des talents.