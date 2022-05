Emmanuel Ronco à la tête de la pratique mondiale de PI d'Eversheds Sutherland

En nommant Emmanuel Ronco à la tête de sa pratique mondiale de propriété intellectuelle, Eversheds Sutherland confirme sa stratégie de développement international dans les secteurs à haute valeur ajoutée en matière d’actifs incorporels tels que : les médias, les technologies de l’information, la mode, le luxe, la finance, l’assurance, les crypto-actifs, le sport et l’hospitalité. Il dirigera cette pratique avec Pete Pappas, associé basé aux Etats-Unis. Moins d’un an après son arrivée, cette nomination souligne le dynamisme du bureau de Paris à la suite de celles de Vincent Denoyelle en tant que International Head of Media et d’Eric Knai en tant que International Head of M&A en 2021.

Elle intervient alors que l’équipe de propriété intellectuelle du bureau de Paris et Gaëtan Cordier ont été primés de nombreuses fois et ont acquis une forte notoriété en droit du luxe et des marques, dessins et modèles. Emmanuel Ronco, qui avait précédemment dirigé la pratique de propriété intellectuelle et données personnelles du cabinet Cleary Gottlieb en Europe, entend mettre en œuvre une stratégie de développement fondée sur une approche sectorielle, en phase avec les attentes des clients et la stratégie globale du cabinet dans des secteurs clés tels que le M&A, le droit de la concurrence et de la distribution. Son expérience aux Etats Unis, en Asie et au Moyen-Orient lui permettra également d’adopter une vision globale du marché et d’adapter au mieux l’offre de services du cabinet aux besoins locaux.

Emmanuel Ronco intervient principalement auprès de groupes internationaux et de sociétés françaises et étrangères de premier plan, qu’il accompagne dans des opérations impliquant des transferts de technologie, la valorisation et monétisation de leurs données et autres actifs incorporels, la gestion des risques liés à la cybersécurité́ et la protection des données personnelles. Il bénéficie d’une expertise particulièrement reconnue dans les dossiers faisant intervenir d’autres domaines du droit, notamment le M&A et le droit de la concurrence, tels que les carve outs, les joint-ventures, les accords de partenariats stratégiques, de développement ou de distribution.

« La nomination d’Emmanuel dans un rôle global et dans un secteur clé de croissance démontre la reconnaissance du bureau de Paris comme étant au cœur de la stratégie du cabinet et le talent et le dynamisme de ses associés », déclare Rémi Kleiman, Senior Office Partner du bureau de Paris.

« Je suis extrêmement reconnaissant envers le cabinet de la confiance dont il me témoigne et me réjouis vivement de travailler avec l’ensemble des associés et collaborateurs de l’équipe de propriété intellectuelle à travers le monde avec pour double objectif de l’unifier et la faire croître encore davantage au service de nos clients », ajoute Emmanuel Ronco.

A propos d'Emmanuel Ronco :



Diplômé de Cornell Law School et de l’Université de Paris I - Panthéon-Sorbonne, Emmanuel Ronco est avocat aux barreaux de Paris et New York. Il a débuté sa carrière au sein du cabinet Herbert Smith Freehills où il a rencontré Gaëtan Cordier, avant de rejoindre Cleary Gottlieb en 2007, dont il devient Counsel en 2013 après avoir fondé et dirigé l’équipe propriété intellectuelle et données personnelles du cabinet en Europe.