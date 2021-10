Emmanuel Pierrat et Carbon de Seze associent leurs cabinets d'avocats

Pierrat & de Seze a vocation à intervenir dans les domaines du conseil et du contentieux, en particulier en droit de la propriété intellectuelle, droit des médias, droit du marché de l'art, droit pénal général et droit pénal des affaires.

L'équipe d'Emmanuel Pierrat a développé une expertise approfondie dans le traitement des problématiques juridiques liées au domaine de la culture et de la communication, s'agissant notamment des arts, de l'édition littéraire, des spectacles vivants, des nouvelles technologies, de l'audiovisuel et des médias.

Pierrat & de Seze intervient aussi dans les matières pénales, sociales, civiles et commerciales pour des clients, personnes physiques ou morales, accompagnés de la phase pré-contentieuse à l'exécution des décisions rendues.

En matière pénale, les compétences de Carbon de Seze ont été sollicitées dans de nombreux dossiers délictuels ou criminels en France comme à l'étranger, au sein de l'Europe, en Afrique, au Proche-Orient, en Amérique latine ou aux Etats-Unis. Il a ainsi développé une expertise particulière en droit pénal des affaires (financier, environnemental ou politique).

Emmanuel Pierrat, Carbon de Seze et Julien Fournier plaident et conseillent aussi très fréquemment en droit pénal général et en droit de la presse.

Carbon de Seze intervient également devant les instances disciplinaires des Ordres des professions réglementées et les autorités administratives indépendantes.

Pierrat & de Seze a encore développé une compétence reconnue en matière de droit de la responsabilité civile et en particulier de responsabilité professionnelle.

En matière sociale, le cabinet est expérimenté notamment dans le cadre de la négociation des conditions de rupture de contrats de travail, conclusion de transactions ou signature de rupture conventionnelle du contrat de travail, et représente ses clients, employeurs et employés, devant les juridictions sociales, en particulier le conseil des prud'hommes, le tribunal des affaires de sécurité sociale et la Chambre sociale de la cour d'appel.

En matière civile et commerciale, le cabinet a développé une spécificité contentieuse aussi bien dans les domaines de la responsabilité contractuelle et délictuelle qu'en droit de la famille, dans les successions, les divorces et les nouvelles formes de parentalité.

Emmanuel Pierrat et Julien Fournier exercent aussi les fonctions de mandataires d'artistes littéraires et artistiques et sont, en cette qualité, enregistrés sur le registre des agents d'artistes tenu par le ministère de la Culture. Emmanuel Pierrat est également Correspondant informatique et libertés (CIL).