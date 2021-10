Emmanuel Millard élu président de la DFCG

Ancien expert-comptable et commissaire aux comptes, Emmanuel Millard a débuté sa carrière en cabinet d'audit (Arthur Andersen) avant d'exercer différentes fonctions financières dans le secteur bancaire et de la gestion d'actifs pendant plusieurs années de 1995 à 2003 (DEXIA, GE capital, JP Morgan, BMCE Banque).

Par la suite, il a rejoint la sphère publique au ministère des affaires étrangères tout d'abord en tant que chef de la mission ministérielle de contrôle de gestion auprès du secrétaire général adjoint (2003-2009), puis à la direction du Budget en charge de problématiques liées à l'évaluation de la performance financière de l'État et de ses organismes et opérateurs (2009-2013). Ce qui l'a conduit à occuper diverses fonctions d'administrateurs (La Géode, EPLE).

Après avoir exercé comme directeur financier, des achats, des affaires juridiques et du contrôle interne d'Universcience (EP de la cité des sciences), Emmanuel Millard a rejoint Coallia, 1er opérateur en matière d'asile, d'urgence sociale et médico-social, comptant quelque 4 200 agents et 70 000 bénéficiaires dont il est Directeur général adjoint en charge des fonctions supports et du siège.

Par ailleurs, Emmanuel Millard est expert international en Finance publique auprès de la Banque mondiale, de l'Union Européenne et du Ministère de l'économie et représentant des établissements publics nationaux à la commission « État et Établissement Publics » de Conseil de normalisation des comptes publics (CNOCP).

C'est dans un contexte économique particulièrement agité qu'Emmanuel Millard prend la tête de l'association référente des dirigeants financiers d'entreprises. En effet, depuis le début de la crise sanitaire, la profession est en première ligne pour trouver les solutions de financement afin de permettre à leur entreprise de passer le cap, préserver l'activité et les emplois, tout en préparant l'avenir.

Selon Emmanuel Millard : « les directions financières sont très mobilisées depuis le début de la crise de la Covid-19, pour ajuster en permanence les prévisions et gérer la trésorerie et les financements des entreprises. C'est un véritable travail de vigie et d'orfèvre pour permettre à la direction générale de naviguer en évitant les récifs tout en préparant la reprise économique à venir sans perdre de vue les choix stratégiques de l'entreprise à plus long terme. Les dirigeants financiers sont des acteurs incontournables du plan de relance ! ».

Car si la priorité de ce début d'année 2021 reste la gestion de la trésorerie, le pilotage de la performance et l'appui apporté aux activités et directions opérationnelles, constitue sur le moyen terme l'enjeu principal des dirigeants financiers. Avec la nécessité, pour un pilotage de plus en plus fin, d'acculturer de nouveaux outils d'analyse issus de l'intelligence artificielle et des datas. De ce point de vue, la crise apparait comme un formidable accélérateur de cette transformation numérique des directions financières qui nécessite une évolution continue des compétences.

« Mon engagement au service de la DFCG est motivé par la passion de mon métier. De sa technique, de ce qu'il apporte aux entreprises, à l'économie », précise Emmanuel Millard. Et de poursuivre « échanges, partage, exigence, rigueur et solidarité représentent des valeurs essentielles de la DFCG propices à cette intelligence collective qui nous permet de faire progresser ensemble nos pratiques professionnelles et nous soutiennent dans un quotidien de plus en plus complexe. Et c'est dans ces périodes particulièrement difficiles que notre association, forte de plus de 3 000 membres en France et à l'étranger, prend tout son sens ».

Désireux de poursuivre le travail de ses prédécesseurs, Emmanuel Millard pourra s'appuyer sur un bureau exécutif dont l'ambition est de renforcer la présence des régions et les échanges et la collaboration avec les groupes transversaux et thématiques.