Emmanuel Macron parle aux avocats parisiens

Le ministre a pu, pour la première fois, devant un public d'avocats, préciser son projet de réforme. Interrogé par les bâtonniers de Paris, Emmanuel Macron a présenté l’esprit de son texte et détaillé les dispositions intéressant le barreau de Paris. Pour lui, « les avocats sont l’exemple que l’on peut défendre le droit sans être sous la tutelle de qui que ce soit ». Concernant le nouveau statut d’avocat en entreprise, le ministre a garanti que « l'avocat en entreprise n'aura pas de clientèle propre et ne pourra pas plaider du tout » - y compris devant les juridictions où la représentation n’est pas obligatoire. Il a précisé également que « l'avocat en entreprise devra avoir le CAPA ou huit ans d'ancienneté comme pour la passerelle existante aujourd'hui ». Sur la question de l’ouverture du financement des cabinets à des capitaux extérieurs, le ministre s’est dit « favorable à une ouverture des capitaux mais dans la limite de 33 % ». Concernant le périmètre de la profession d'avocat et notamment les activités accessoires des experts-comptables, Emmanuel Macron a précisé "qu’il ne pourrait pas y avoir de démarchage des experts-comptables sur le territoire des avocats ». Le ministre de l’Economie est aussi revenu sur la loi consommation et les actions de groupe, en affirmant que « le rôle de la CARPA dans les actions de groupe ne doit pas être un tabou ». Enfin, il a précisé les modalités de la réforme des prud’hommes : il a rassuré la profession et précisé qu’il n’y aura pas de représentation obligatoire partagée en appel des prud’hommes entre les avocats et le nouveau défenseur syndical.