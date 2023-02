Emmanuel Macron inaugure le Salon de l'Agriculture 2023

Le déplacement présidentiel n’aura pas battu le record de temps passé sur le salon de l’édition 2019. A l’époque, le président de la République Emmanuel Macron était resté pas moins de 14h à déambuler dans les allées du salon. Cette année, il n’est resté que 12 heures, bien qu’assez longtemps pour évoquer les sujets du moment qui fâchent.

La visite marathon a débuté par deux heures de rencontre, en privé, avec les professionnels de la pêche, avant de commencer réellement sa visite par une photo devant l’égérie de cette édition : la vache salers nommée Ovalie.

Entre dégustations et moments d’échanges avec des éleveurs puis avec le public du salon, Emmanuel Macron a fait plusieurs annonces sur les thématiques de l’actualité : réforme des retraites, écologie, précarité énergétique, sécheresse...

Un « plan de sobriété » sur l’eau

Samedi dernier, le chef de l’Etat a appelé à « un plan de sobriété sur l’eau » sur le modèle de la « sobriété énergétique », évoquant « la fin de l’abondance », dans un contexte de déficit de pluies records à l’échelle nationale. « On sait que l’on sera confronté, comme on était l’été dernier, à des problèmes de raréfaction (d’eau) : plutôt que de s’organiser sous la contrainte au dernier moment avec des conflits d’usage, on doit planifier tout ça », a expliqué le chef de l’Etat, en appelant à « mieux récolter l’eau de pluie », « avoir moins de fuites dans les réseaux d’eau » et « mieux répartir l’utilisation de l’eau potable selon les usagers », notamment en « continuant de produire et d’investir sur des rétentions collinaires ».

Dans un contexte de forte inflation, le président de la République a aussi appelé les groupes de grande distribution à contenir leurs marges pour lutter contre l'envolée des prix alimentaires : « Ceux qui doivent faire un effort sur leurs marges, ce sont les distributeurs ». « Nous devons garantir le revenu de nos agriculteurs », a également affirmé Emmanuel Macron.

Le Salon de l'Agriculture se tient jusqu’au 5 mars, Porte de Versailles à Paris.