Emmanuel Macron et Olaf Scholz accueillent Volodymyr Zelensky à l'Élysée

Après une journée bien remplie, entre discours devant les deux chambres britanniques, et rencontre avec le Roi Charles III, le président ukrainien Volodymyr Zelensky est arrivé à l'aéroport de Paris-Orly aux alentours de 22h. Accueilli sur le tarmac par le ministre français des Armées Sébastien Lecornu et le préfet de police Laurent Nunez, le président ukrainien s’est directement rendu à l'Elysée, où il a été accueilli par Emmanuel Macron et le Chancelier Olaf Scholz.

Après une photo des trois dirigeants sur le parvis du palais présidentiel, une conférence de presse a été organisée. Elle a été l'occasion pour le président Emmanuel Macron de remercier Volodymyr Zelensky : « Merci beaucoup d'être ce soir à Paris », avant de lui témoigner de nouveau sa « solidarité », son « soutien » et sa « volonté d'accompagner l'Ukraine vers la victoire, vers la paix, et vers l'Europe ». Il a également assuré sa volonté de poursuivre « l'effort » de livraison d'armes.

« L'Ukraine peut compter sur la France, ses partenaires européens et ses alliés pour gagner la guerre », a affirmé Emmanuel Macron. « La Russie ne peut ni ne doit l'emporter. Aussi longtemps qu'elle attaquera, il sera nécessaire que nous poursuivions et adaptions le soutien militaire nécessaire à la préservation de l'Ukraine. Nous poursuivrons l'effort et évoquerons, ce soir, les besoins opérationnels de l'Ukraine ».

De son côté, le président ukrainien a de nouveau réclamé des avions de combat au plus tôt. « Nous avons très peu de temps », a martelé Volodymyr Zelensky. « Plus tôt l'Ukraine obtient de l'armement lourd de longue portée, plus tôt nos pilotes obtiennent des avions, plus vite se terminera cette agression russe et nous pourrions revenir à la paix en Europe », a-t-il ajouté.

Légion d'honneur à Zelensky

A la suite de ces mots à la presse, le président français Emmanuel Macron a remis la légion d'honneur à son homologue ukrainien. « Le président de la République a élevé à la dignité de Grand’Croix de la Légion d'honneur le président Zelensky, il s'agit de la plus haute distinction qu'un président peut remettre à son homologue », a indiqué l'Élysée.

Les présidents français et ukrainien, ainsi que le chancelier allemand se sont tous les trois rendus à Bruxelles pour un conseil européen extraordinaire.