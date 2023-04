Emmanuel Macron annonce un « plan de sobriété » sur l'eau

Cette sobriété accrue sera demandée « à chaque secteur d'ici l'été », a précisé Emmanuel Macron, appelant à la responsabilisation de chacun et pas seulement de l'agriculture, première consommatrice d'eau via l'irrigation (plus de 2 milliards de mètres cubes), pratiquée seulement sur 7 % des surfaces cultivées mais le plus souvent en été, quand la ressource est rare.

Après une canicule et une sécheresse historiques à l'été 2022, l'hiver a été particulièrement sec, avec un record de 32 jours sans pluie, ce qui n'a pas permis de reconstituer les nappes phréatiques, pour 80 % en dessous des normales au 1er mars.

Le Président a cité « l'énergie, l'industrie, le tourisme, les loisirs ». Les particuliers seront également priés de limiter leur consommation, à l'aide d'un « EcoWatt de l'eau », sur le modèle de l'instrument mis en place pour réduire la consommation d'électricité pendant l'hiver. Ils y seront encouragés par la généralisation en France d'une « tarification progressive et responsable de l'eau ». Les « premiers mètres cubes seront facturés à un prix modeste, proche du prix coûtant, mais au-delà d'un certain niveau, le prix du mètre cube sera plus élevé », a-t-il précisé.