Emmanuel Gaillard et sept associés quittent Shearman & Sterling pour fonder un cabinet indépendant

Les huit associés fondateurs du nouveau cabinet sont donc Emmanuel Gaillard, Yas Banifatemi, Mohamed Shelbaya, Coralie Darrigade, Ximena Herrera-Bernal, Maude Lebois, Daniel Reich et Benjamin Siino. La parité est donc parfaitement respectée avec quatre consoeurs et quatre confrères.

Le cabinet international sera lancé avec des bureaux à Paris, Londres et New York et un développement en Asie est prévue pour le courant de l'année.

« Nous avons choisi ‘Disputes' et non ‘Arbitration' pour montrer que nous voulons avant tout nous positionner comme avocats et non comme arbitres », précise Emmanuel Gaillard.

Cette équipe à fondé l'une des practices les plus réputées au monde, et qui compte des victoire emblématiques, comme la condamnation de 50 milliards de dollars infligées à la Russie dans l'affaire Ioukos.