Elysée : communiqué conjoint sur la 2ème Conférence de Bagdad pour la coopération et le partenariat

Les participants à la Conférence ont remercié le Royaume hachémite de Jordanie pour son organisation de la Conférence, également organisée à l’invitation de Sa Majesté le Roi Abdallah II, en collaboration avec Son Excellence le Président de la République française, monsieur Emmanuel MACRON, et Son Excellence le Premier ministre de la République d’Irak, monsieur Mohammed Chia AL-SOUDANI. La Jordanie et l’Irak ont également remercié la République française pour le rôle qu’elle a joué dans la coordination du lancement de la Conférence et pour sa participation aux deux premières éditions.

"Les participants ont réaffirmé la poursuite des efforts déployés pour consolider les acquis de la première édition de la Conférence de Bagdad et accroître la coopération avec l’Irak afin d’en renforcer la sécurité, la stabilité et la souveraineté et de soutenir les processus démocratiques et constitutionnels en cours, en plus de promouvoir le dialogue comme moyen de règlement des différends régionaux. Ils ont en outre souligné leur solidarité avec l’Irak eu égard à toutes les difficultés que rencontre le pays, notamment le terrorisme, face auquel il a, par de grands sacrifices et en s’appuyant sur la coopération internationale et régionale, enregistré une victoire historique. Les participants ont réaffirmé leur condamnation de l’extrémisme et du terrorisme sous toutes leurs formes.

Les participants ont réitéré leur soutien à l’Irak qui s’efforce de promouvoir la Constitution, l’état de droit et la bonne gouvernance en bâtissant des institutions capables d’ouvrir la voie vers plus de progrès, de permettre la reconstruction, de consolider des acquis et de répondre aux aspirations de la population.

Les participants ont souligné leur soutien aux efforts déployés par l’Irak pour parvenir à un développement global, ainsi qu’à l’objectif de renforcer l’intégration économique par la coopération dans un grand nombre de secteurs, notamment l’énergie, l’eau, l’approvisionnement électrique, la sécurité alimentaire et sanitaire, les transports, les infrastructures et l’action climatique.

Dans ce contexte, les participants ont souligné l’importance du cadre de coopération trilatérale entre la Jordanie, l’Égypte et l’Irak ainsi que les projets économiques conjoints élaborés grâce à ce mécanisme, notamment concernant le développement de la connectivité électrique. Ils ont également souligné la nécessité que les membres du Conseil de coopération du Golfe et l’Irak mettent en œuvre des projets conjoints dans les domaines de la connectivité électrique et des transports, ainsi que d’autres projets régionaux contribuant au développement et à l’intégration économiques et établissant des passerelles vers les marchés mondiaux tout en accroissant le rayonnement de toute la région.

En outre, les participants ont souligné le fait que la tenue de la deuxième édition de la Conférence de Bagdad témoigne de la volonté de soutenir le rôle central de l’Irak dans le développement de la coopération économique régionale et la création de liens par le dialogue permettant de mettre fin aux tensions et d’établir une relation de coopération régionale mutuellement bénéfique. Les participants ont aussi réaffirmé que le développement économique et les projets de coopération régionale ne peuvent se concrétiser que par la création de liens régionaux constructifs se fondant sur une relation de bon voisinage et de non-ingérence dans les affaires intérieures des États, ainsi que par le respect du droit international et par une coopération visant à maintenir la sécurité et la stabilité, à lutter contre le terrorisme et à parvenir à la prospérité.

Les participants ont dressé le bilan des ramifications des crises régionales et internationales en Irak et dans la région, et ont insisté sur le fait que surmonter ces crises requiert une coopération régionale globale ainsi qu’une approche économique et politique sérieuse et efficace qui favorise les intérêts mutuels, soutient le processus de développement en Irak et contribue au développement régional.

En outre, les participants ont souligné combien il est important de tenir la troisième édition de la Conférence, dont le lancement a été organisé par la France et l’Irak, avec la participation du Royaume hachémite de Jordanie, des Émirats Arabes Unis, de la République islamique d’Iran, du Royaume de Bahreïn, de la République de Turquie, du Royaume d’Arabie saoudite, du Sultanat d’Oman, de l’État du Qatar, de l’État du Koweït, de la Ligue des États arabes, de l’Organisation de la coopération islamique, du Conseil de coopération du Golfe, de l’Organisation des Nations unies et de l’Union européenne. Les participants sont convenus d’organiser la troisième édition de la Conférence l’année prochaine, à une date et dans un lieu qui seront déterminés au moyen de consultations entre les participants.

Le Royaume hachémite de Jordanie a salué la participation active des chefs d’États arabes et amis ainsi que des ministres des Affaires étrangères et des représentants d’organisations régionales et internationales, et il s’est félicité de la volonté pleine et entière de renforcer la coopération face aux enjeux qui ont rendu nécessaire, de manière urgente, une action conjointe et systématique pour protéger les intérêts mutuels. Cette action est aussi un moyen efficace de répondre aux aspirations des peuples afin de bâtir un avenir plus sûr, plus stable et plus prospère."