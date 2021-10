Elsa Lederlin arrive chez Delsol Avocats

Comptant déjà 15 avocats, dont trois associés et un avocat Of Counsel, le département “Droit social – Protection sociale” de Delsol Avocats accompagne l'entreprise ou l'organisme à but non lucratif dans sa prise de décisions quotidiennes et stratégiques dans les domaines du droit du travail, de la Sécurité sociale et de la protection sociale complémentaire. Cette arrivée s'inscrit dans le cadre de la stratégie de développement du cabinet, en France et à l'international.

Elsa Lederlin apportera son expertise dans l'accompagnement des transformations juridiques des entreprises nationales et internationales et l'appréhension des nouvelles formes de travail. Elle vient renforcer l'activité négociation collective et dialogue social, auprès des acteurs privés et publics. Avocate inscrite au barreau de Paris depuis 2001, elle a débuté sa carrière au sein de cabinets spécialisés (Michel Henry, Florence Lyon-Caen) et occupait jusqu'à présent les fonctions de responsable de l'équipe de droit social au sein du cabinet DS Avocats.

Comme le souligne Amaury Nardone, président du conseil d'administration de Delsol Avocats, « Nous nous réjouissons de l'arrivée d'Elsa Lederlin et de ses collaboratrices. Le département “Droit social – Protection sociale” poursuit ainsi sa croissance avec quatre associés aux expertises plurisectorielles ».

Elsa Lederlin, quant à elle, « rejoins le cabinet Delsol Avocats avec enthousiasme et fierté. L'enthousiasme de partager les valeurs et les convictions d'un cabinet de droit des affaires qui met en avant la qualité relationnelle au même titre que l'expertise technique. La fierté de travailler au sein d'une grande équipe de droit social basée à Paris et à Lyon ».