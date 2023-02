Elles bougent : 8ème édition du Challenge Innovatech le 16 février 2023

Parrainée par six ministères, Elles bougent est une association qui vise à susciter des vocations auprès des jeunes filles dans les métiers des secteurs industriels, technologiques et scientifiques. Cette année, la 8ème édition du Challenge Innovatech prend la forme d’un hackathon intégralement féminin sur les enjeux de demain qui permet aux jeunes filles d’être plongées dans la peau d’une ingénieure et de découvrir toute l’étendue des métiers de l’industrie le temps d’une journée. Chaque année, ce concours rassemble des lycéennes, des étudiantes et les marraines de l’association dans 20 régions de France. Depuis 2016, plus de 1500 candidates ont déjà pris part à cette aventure qui permet de déconstruire les stéréotypes sur les métiers scientifiques et techniques.

Le Challenge Innovatech, un triple partenariat

Le Challenge Innovatech, créé en 2016 par Elles bougent, en co-partenariat avec la Direction générale des Entreprises et la BPI, permet aux jeunes filles de se plonger dans la peau d’une ingénieure et de se sensibiliser aux carrières et métiers scientifiques et technologiques, tout en déconstruisant les stéréotypes. Elles découvrent toute l'étendue des métiers et des opportunités professionnelles de l'industrie et s’informent sur les enjeux du monde de demain et perfectionner des compétences clés attendues par ces entreprises. Le Challenge permet aussi de susciter des vocations entrepreneuriales via le format « speed project » de celui-ci.

L'accès des jeunes filles aux formations, puis aux métiers d'avenir dans le secteur de l'ingénierie, la technologie et de l'industrie sont l'une des conditions sine qua non à l'égalité salariale et à la mixité professionnelle.

Les projets de chaque équipe permettront d'imaginer les projets de l'industrie du futur mais aussi de stimuler les envies d'entreprenariat chez les jeunes filles. Car si seulement 1 ingénieur.e sur 4 est une femme en 2021 (source : Femmes Ingénieures), leur talent est très largement plébiscité par les entreprises, comme le prouvent les 280 partenaires de l'association. En 2023, ce sont 20 challenges régionaux qui se dérouleront partout en France métropolitaine et dans les Outre-Mer, suivis d’une finale nationale au Ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique le 31 mai 2023. Les jurys seront composés de représentants de l’enseignement, secondaire ou supérieur, de l’industrie, institutionnel ou encore de l’écosystème entrepreneurial.

Programme

Le jeudi 16 février de 9h00 à 17h30, le Challenge Innovatech Île-de-France réunira à la Maison de la RATP (Paris 12ème) plusieurs équipes composées de 2 lycéennes, 2 étudiantes et 2 marraines de l’association (professionnelles du milieu de l’industrie) autour d’un hackathon créatif et immersif durant lequel elles devront œuvrer ensemble sur des projets de haute technologie industrielle pour booster leur confiance en soi et leur esprit d'équipe. La ville de demain, médecine du futur, énergie renouvelable, mobilité, écologie, ville durable, objet intelligent et connecté école de demain etc.

Les filles et marraines travailleront ensemble sur ces thématiques novatrices durant une journée autour de 3 grandes étapes :

Hackaton : Pendant 5h, Les équipes travailleront sur l’une des 10 thématiques de l'industrie du futur ;

: Pendant 5h, Les équipes travailleront sur l’une des 10 thématiques de l'industrie du futur ; Pitch : Comme des start-uppeuses et face à un grand jury, les filles présenteront leurs projets en 10 minutes ;

: Comme des start-uppeuses et face à un grand jury, les filles présenteront leurs projets en 10 minutes ; Lauréaterégionale : L’équipe gagnante de cette première étape sera annoncée par le jury et participera à la grande finale nationale à Paris.

« C’est l’opportunité pour les jeunes filles de se mettre dans la peau d’une ingénieure ou d’une technicienne le temps d’une journée, de découvrir aussi la richesse du travail en équipe, et de s’exercer à travers le pitch à la prise de parole en public. C’est aussi l’occasion de briser les stéréotypes induits sur les secteurs techniques et scientifiques qui manquent encore de talents féminins. Tout cela dans la bonne humeur ! », précise Sabine Lunel Suzanne, présidente d’Elles Bougent.

« Des sciences, de l’énergie, un mindset d’entrepreneure, un concours national, de l’industrie, des ingénieures, de la recherche, de l’innovation, de la technologie … c’est le défi que relève pour la 8ème fois le challenge Innovatech destiné aux lycéennes, étudiantes et à nos marraines. J’ai hâte de retrouver ces centaines de femmes autour des projets les plus innovants de l’année ! », ajouté Amel Kefif, directrice générale d’Elles Bougent.