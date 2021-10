Elise Dufour, présidente de Cyberlex

Elise Dufour, Of counsel au cabinet Bignon Lebray, prend la présidence de l'association Cyberlex pour une durée de deux ans.

Elise Dufour, avocate au barreau de Paris et spécialisée en droit des nouvelles technologies au sein du cabinet Bignon Lebray, a été nommée à la tête de Cyberlex, pour un mandat de deux ans. Depuis 20 ans, cette association réunit des avocats, des magistrats, des techniciens et des professionnels du marché des technologies numériques. Ensemble, ils réfléchissent sur l'impact des innovations technologiques en matière d'économie et de droit. Dans un esprit d'ouverture, ils se prononcent également au sujet des orientations législatives, des affaires judiciaires et des positions prises par divers acteurs dans le secteur des nouvelles technologies.

Membre de Cyberlex depuis 14 ans, Elise Dufour entend orienter sa mandature sur la protection des données personnelles, alors que la nouvelle réglementation européenne (le RGPD) relative à cette protection des données personnelles, doit être appliquée par les entreprises des états membres de l'UE d'ici la fin mai 2018. Pour elle, « cette élection à la présidence de Cyberlex est un véritable honneur. à l'heure de l'entrée en vigueur du Règlement général sur la protection des données, cette responsabilité est un défi passionnant ».

Diplômée d'un DESS Droit des affaires de l'Université Paris V et d'un LLM IP/IT de l'Université Queen Mary, Elise Dufour s'intéresse depuis le début sa carrière à toutes les questions relatives aux nouvelles technologies. En intervenant dans le département Propriété intellectuelle & Technologies du cabinet Bignon Lebray, elle accompagne tant en conseil qu'en contentieux, une clientèle française et internationale dans ses projets numériques grâce à sa maîtrise du droit de l'informatique, du droit des données personnelles et du droit du commerce électronique.