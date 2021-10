Elise Dufour arrive chez Bignon Lebray

Forte de plus de 10 années d'expérience, Elise Dufour accompagne, tant en conseil qu'en contentieux, une clientèle française et internationale dans leurs projets numériques. Elle a développé une expertise spécifique, notamment dans le suivi des projets informatiques, l'accompagnement au déploiement de solutions de type Cloud Computing, la valorisation et la sécurisation des données collectées, la stratégie en transformation digitale, la politique e-marketing, la défense de l'actif immatériel d'une entreprise sur internet, et plus généralement, l'accompagnement de tout projet e-commerce. Cette expertise vient compléter les interventions actuelles du département propriété intellectuelle et technologies avancées du cabinet Bignon Lebray. Pour Jacques Goyet, président du directoire « L'arrivée d'Elise Dufour chez Bignon Lebray témoigne de notre volonté de renforcer notre présence sur le marché du droit de la propriété intellectuelle et de continuer à investir dans le développement de cette activité. »

À propos de Bignon Lebray

Ce cabinet d'avocats d'affaires indépendants – créé il y a plus de 30 ans – est entièrement dédié à l'activité de l'entreprise et des collectivités publiques. Il assiste ces acteurs de la vie économique en conseils et en contentieux, tant au plan national qu'international. Il réunit plus de 70 avocats et juristes, dont 25 associés, de culture et de formation très variées, disposant d'expériences professionnelles acquises à la fois en France et à l'étranger.

Il intervient notamment en droit des sociétés, fusions et acquisitions, droit boursier, droit bancaire, droit fiscal, droit social, droit immobilier, droit public et droit de l'environnement, droit de la propriété intellectuelle, des nouvelles technologies et de la communication, droit de la concurrence et de la distribution, droit des contrats, droit des entreprises en difficulté et droit pénal des affaires. Le cabinet est présent à Paris, Lille, Lyon, Aix-Marseille et Shanghai. Il est le membre français du réseau international Meritas.